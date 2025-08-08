Entra en vigor nueva ley de medios en la UE

Entre otras cosas, la nueva norma "proporciona mayor protección a los periodistas, garantiza una financiación adecuada y libertad editorial para los medios de comunicación de servicio público, impide la retirada injustificada de contenido mediático por parte de las grandes plataformas en línea y establece el Consejo Europeo de Servicios de Comunicación", agregó la Comisión.

La EMFA establece que los gobiernos no podrán interferir en las decisiones editoriales de los medios. Prohíbe los intentos de presión política o económica sobre periodistas y medios.

Protege especialmente a los servicios públicos de radiodifusión, que deberán tener estructuras editoriales independientes y sostenibles.

"La entrada en vigor de la EMFA marca un hito en nuestros esfuerzos por fomentar un entorno mediático más sólido y seguro en la UE", enfatizó la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Virkkunen subrayó que "los proveedores de medios de comunicación disfrutarán de una mayor seguridad jurídica, los periodistas tendrán mayor protección, incluso frente al software espía y la divulgación de sus fuentes, y los ciudadanos disfrutarán de unos medios de comunicación más pluralistas e independientes en toda la UE".

Con la entrada en vigor de la nueva ley, los medios estarán obligados a revelar quiénes son sus propietarios reales y deberán informar sobre las fuentes de financiación, especialmente si reciben financiación estatal o publicidad institucional.

Se exigirá transparencia en la publicidad estatal, tanto a nivel nacional como de la UE: debe repartirse de manera justa y no discriminatoria.

"Los medios de comunicación independientes son la columna vertebral de cualquier democracia. Con la entrada en vigor de la Ley Europea de Libertad de Prensa, los medios de comunicación y los periodistas de toda la UE obtienen garantías sin precedentes, y los ciudadanos pueden confiar en que las noticias que reciben se basan en hechos, no en intereses comerciales o políticos", sostuvo el comisario para el Estado de Derecho, Michael McGrath.

También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, saludó la entrada en vigor de la EMFA.

"Nos enorgullece el papel clave del Parlamento Europeo en la elaboración de esta ley histórica que fortalece la democracia.

En Europa y en todo el mundo, los periodistas deben estar protegidos y tener la libertad de ejercer su trabajo sin miedo, amenazas ni interferencias", escribió Metsola en X. (ANSA).