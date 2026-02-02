Entra en vigor tarifa de la Fontana de Trevi como estrategia para gestionar flujo turístico

ROMA (AP) — Los turistas que esperaban acercarse a la Fontana de Trevi tuvieron que pagar dos euros (2,35 dólares) a partir del lunes, ya que la ciudad de Roma inauguró un nuevo sistema de tarifas para ayudar a recaudar dinero y controlar las multitudes en una de las obras hidráulicas más célebres del mundo.

Los primeros turistas que pasaron por el nuevo control de boletos parecían indiferentes ante la tarifa, señalando que era un pequeño precio a pagar por un acceso de calidad a una fuente hecha famosa por la película "La Dolce Vita" de Federico Fellini.

"Antes había problemas para acceder a la fuente. Había mucha gente. Ahora, es muy fácil. Puedes tomar fotos, te sientes bien, estás cómodo, y además dos euros no es mucho", indicó el turista marroquí Ilhan Musbah

La tarifa turística se implementó junto con una nueva cuota de entrada de cinco euros (casi seis dólares) para algunos museos de la ciudad. En ambos casos, los residentes de Roma están exentos de las tarifas y los ingresos adicionales realmente ampliarán el número de museos administrados por la ciudad que son gratuitos para los residentes romanos registrados.

Todo forma parte de los esfuerzos de la Ciudad Eterna para gestionar los flujos turísticos en una zona particularmente congestionada de la ciudad, mejorar la experiencia y compensar los costos de mantenimiento de la preservación de todo el patrimonio cultural de Roma. Las autoridades estiman que podría generar a la ciudad 6,5 millones de euros (7,6 millones de dólares) adicionales al año.

La ciudad decidió imponer la tarifa de la Fontana de Trevi luego de ver resultados positivos de un experimento de un año para escalonar y limitar el número de visitantes que pueden llegar al borde frontal de la fuente mediante la imposición de filas y caminos para la entrada y salida.

"Creo que los turistas se sorprendieron por el hecho de que la ciudad de Roma sólo pida dos euros por un sitio de este nivel", señaló el lunes Alessandro Onorato, asesor de turismo de Roma. "Creo que si la Fontana de Trevi estuviera en Nueva York, habrían cobrado al menos 100 dólares."

La tarifa sigue un sistema de boletos similar en el monumento del Panteón de Roma y el más complicado impuesto turístico para excursionistas que la ciudad lagunar de Venecia impuso el año pasado en un intento de resolver el exceso de turismo y hacer la ciudad más habitable para los residentes. Las tarifas italianas aún palidecen en comparación con el aumento de precio del 45% que las autoridades francesas anunciaron para el Museo del Louvre para la mayoría de los visitantes no europeos, donde los boletos ahora pueden costar hasta 32 euros (37 dólares) desde 22 euros.

La tarifa de la Fontana de Trevi, que se puede pagar por adelantado en línea, permite a los turistas acercarse a la fuente durante las horas diurnas de mayor afluencia. La vista para aquellos que admiran la obra maestra barroca tardía desde la plaza de arriba sigue siendo gratuita, al igual que de cerca después de horas.

La imponente fuente presenta al dios Titán Océano flanqueado por cascadas que descienden por las rocas de travertino hacia una piscina turquesa poco profunda, donde Marcello Mastroianni y Anita Ekberg tomaron su famoso baño nocturno en "La Dolce Vita."

Aunque bañarse está prohibido hoy en día, la leyenda dice que los visitantes que lanzan una moneda sobre sus hombros y piden un deseo regresarán a Roma. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.