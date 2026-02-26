Entrada en vigor del tratado sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit, prevista para abril

El tratado que formalizará el acuerdo de libre circulación entre el enclave británico de Gibraltar y España, alcanzado en junio, debería firmarse el próximo mes, con el objetivo de que entre en vigor el 10 de abril, indicaron el jueves los gobiernos británico y gibraltareño.

Este acuerdo, cerrado entre la Unión Europea y el Reino Unido, tiene como objetivo eliminar las barreras físicas y los controles sobre las personas y mercancías que circulan entre España y el enclave.

Fue concluido en junio tras años de difíciles negociaciones, en el contexto de las tensiones entre Londres y Bruselas después del Brexit.

Aún debe ser ratificado y, antes de ello, la firma del texto final "debe tener lugar el próximo mes", indicó el jueves en la Cámara de los Comunes Stephen Doughty, secretario de Estado del Ministerio británico de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el jefe del gobierno de Gibraltar, Fabian Picardo, precisó el jueves ante el Parlamento local que el objetivo era una "aplicación provisional (antes de la ratificación)" para el 10 de abril, lo que coincidiría con la plena puesta en marcha del nuevo sistema de entrada y salida en las fronteras exteriores (EES) de la Unión Europea.

Cerca de 15.000 personas, en su mayoría españolas, cruzan cada día la frontera para dirigirse a este territorio británico de unos 34.000 habitantes con el fin de trabajar allí.

En concreto, por carretera la frontera será fluida entre Gibraltar y España, sin controles para las personas que la crucen, mientras que para las llegadas por avión al aeropuerto de Gibraltar se realizará un doble control por parte de funcionarios gibraltareños y españoles, incluso para las personas que lleguen desde el Reino Unido.

"Gibraltar no se incorpora al espacio Schengen y la soberanía británica sobre Gibraltar, incluidas las aguas territoriales británicas de Gibraltar, se mantiene plenamente y está explícitamente protegida", subrayó Doughty el jueves, ante las inquietudes de algunos parlamentarios conservadores.

La publicación de este acuerdo es "un paso decisivo", celebró también el gobierno español en un comunicado.

El Reino Unido abandonó la Unión Europea en 2020, dejando sin resolver la relación entre Gibraltar —históricamente una importante base militar para los británicos— y el bloque europeo.

A finales de 2020, Madrid y Londres alcanzaron in extremis un acuerdo provisional para mantener la libertad de movimiento en la frontera entre España y el Peñón.