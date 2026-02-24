Entraron en vigor aranceles de EEUU del 10%, se trabaja para llevarlos a 15%

El presidente firmó una orden ejecutiva el viernes pasado autorizando el impuesto a las importaciones del 10%.

Posteriormente, amenazó con aumentar la tasa al 15%, pero no ha emitido oficialmente una directiva para aumentar la tasa hasta hoy, cuando el impuesto del 10% entre en vigor.

La Casa Blanca está trabajando en una orden formal que aumentará la tasa arancelaria global al 15%, según un funcionario de la administración, pero aún no se ha determinado el plazo de implementación.

Trump está aplicando el impuesto base del 10% en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que le permite imponer el impuesto durante 150 días sin la aprobación del Congreso.

La orden mantuvo algunas exenciones, incluidas las para bienes que cumplen con el Pacto de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México, así como una excepción para ciertos productos agrícolas que existían bajo los aranceles invalidados por Trump.

Según especialistas, la tasa arancelaria efectiva promedio en EE. UU. se estabilizará en torno al 10,2%, incluyendo estas exenciones, frente al 13,6% anterior a la decisión del Tribunal. Con una tasa arancelaria global del 15%, esta tasa efectiva rondaría el 12%, según el estudio. (ANSA).