Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES, 11 ago (Reuters) - (El siguiente artículo no debe reproducirse en Argentina debido a la veda legal que rige en el país antes de los comicios)

En medio de una crisis que disparó el hartazgo de los argentinos, el país realizará el domingo unas primarias que no solo definirán los candidatos a la presidencia sino que funcionarán como un amplio sondeo para atisbar el resultado de las elecciones generales de octubre.

Con una inflación anual superior al 100% y una pobreza cercana al 40%, la abundancia de argentinos desencantados con la política ha sumado complejidad a un escenario electoral cuyo desenlace pocos analistas se atreven a pronosticar.

La oposición de centroderecha, que aparece con un leve favoritismo para las elecciones de octubre en los sondeos, decidirá su candidato entre el moderado alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la más radical exministra Patricia Bullrich. Quien se imponga en las primarias de Juntos por el Cambio tendrá altas chances de ser presidente.

El oficialismo de centroizquierda intentará que su principal postulante, el ministro de Economía Sergio Massa, logre el domingo un importante caudal de votos que impulse su candidatura para los comicios generales como líder de Unión por la Patria.

Pero hay un tercer actor de relevancia cuyo respaldo popular se medirá en las primarias, pese a no competir con rivales internos: el diputado ultraliberal Javier Milei, quien ha sumado el apoyo de muchos desencantados de la política.

"Se ha configurado un escenario de tres tercios atenuados. ¿Qué significa esto? Las dos principales coaliciones se ubican en un rango que va entre los 28 y los 35 puntos, y hay una tercera fuerza que está teniendo un rendimiento excepcional", dijo a Reuters el analista Facundo Nejamkis, de la consultora Opina Argentina.

En el contexto de la crisis económica, se espera una alta abstención a la hora de votar, lo que podría afectar particularmente a los postulantes moderados, según los expertos.

"Voy a ir a votar porque no quiero pagar la multa, pero todavía no sé a quien. Para mí son todos iguales, ninguno es sincero. Seguramente elija un partido chico para no votar en blanco", afirmó Maximiliano Herrera, un empleado de 38 años que trabaja en una panadería de los suburbios de Buenos Aires.

Quien finalmente sea electo presidente -probablemente tras un balotaje que se desarrollará en noviembre- deberá lidiar con una escasez de divisas que ha dejado vacías las arcas del banco central y una deuda de 44.000 millones de dólares arrastrada desde hace años con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Es optar entre las alternativas que tenés y elegís la que menos te disguste", dijo Pablo Vairo, un abogado de 42 años.

La votación comenzará a las 08:00 horas del domingo (1100 GMT) y los primeros resultados del escrutinio se aguardan a las 21:00 horas (24:00 GMT).

(Reporte de Nicolás Misculin, con reporte adicional de Juan Bustamante y Candelaria Grimberg. Editado por Lucila Sigal)