Entre festejos y datos macro, el IBEX 35 hiberna al filo de niveles récord

23 dic (Reuters) - El IBEX 35 abrió el martes con pocos cambios, anclado por encima de los 17.100 puntos y cerca de sus máximos históricos, en una sesión de escasa toma de posiciones por el inminente parón navideño y a la espera de referencias clave en Estados Unidos.

No son previsibles grandes movimientos mientras los inversores dan por cerrado un año de fuerte avance para la renta variable global.

A falta de seis jornadas para despedir 2025 —incluida la del martes y las medias sesiones del 24 y 31 de diciembre—, el selectivo acumula una subida cercana al 48%, lo que lo situaría como su segundo mayor avance anual de su historia, solo por detrás del 53% de 1993.

En términos mensuales, el IBEX repunta más del 4,5%, con lo que podría encadenar seis meses al alza y firmar su mayor subida mensual desde mayo.

La semana será más corta de lo habitual por las fiestas: el miércoles el mercado cerrará a las 13:00 GMT y el jueves y el viernes la bolsa estará cerrada por el paréntesis festivo.

En el frente macroeconómico, este martes llega la principal cita de la semana, con el avance del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos. Un sondeo de Reuters apunta a que la economía habría crecido a buen ritmo, impulsada por el sólido gasto de los consumidores y la inversión empresarial, si bien el impulso se habría desvanecido después por el aumento del coste de la vida y el reciente cierre de la Administración.

La media de los analistas prevé un aumento anualizado del 3,3% en el tercer trimestre, tras un incremento del 3,8% en el segundo. También se publicarán los pedidos de bienes duraderos, la producción industrial y la confianza del consumidor de la Conference Board.

"Ambos datos (en referencia al PIB y al índice de confianza), volverán a poner de manifiesto que el ciclo económico es todavía expansivo, dando de nuevo soporte a las bolsas", dijeron analistas de Bankinter en su canal de Telegram. "Si a esto le unimos el entorno de rebajas de tipos de interés en EE.UU. y una percepción de riesgo prácticamente nula, tenemos el 'cocktail' perfecto de cara a un 2026, que esperamos favorable para bolsas, aunque no exento de sobresaltos, con potenciales de revalorización atractivos en EE.UU. (+17%) y suficientes en Europa (+9%)".

En el plano geopolítico, continúan las negociaciones para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el lunes que los contactos con Estados Unidos y países europeos estaban "muy cerca de alcanzar un resultado real". No obstante, Rusia atacó a primera hora del martes infraestructuras energéticas en Kiev y otras zonas, provocando cortes de suministro de emergencia y obligando a Polonia, miembro de la OTAN, a enviar aviones para proteger su espacio aéreo.

El choque entre Estados Unidos y Venezuela añadía incertidumbre a la coyuntura geopolítica y al mercado del petróleo.

La carga de tanqueros en Venezuela bajó el lunes a mínimos, con la mayoría de los barcos transportando crudo únicamente entre puertos nacionales tras medidas de Washington contra dos buques cerca de las costas del país de la OPEP. En el capítulo corporativo, Iberdrola apenas mostraba cambios después de que el Gobierno de Donald Trump suspendiera el lunes los contratos de arrendamiento para cinco grandes proyectos eólicos marinos —incluido uno de Avangrid, filial de la española— que están en construcción frente a la costa este de Estados Unidos por supuestas preocupaciones de seguridad nacional.

Así las cosas, a las 08:05 GMT del martes, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 1,00 puntos, un 0,01%, hasta 17.157,00 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,15%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,26%, BBVA se anotaba un 0,18%, Caixabank avanzaba un 0,29%, Sabadell caía un 0,18%, Bankinter se dejaba un 0,11% y Unicaja Banco perdía un 0,07%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica se anotaba un 0,85%, Inditex cedía un 0,14%, Cellnex ganaba un 0,68% y la petrolera Repsol perdía un 0,41%. (Información de Tomás Cobos, editado por Jorge Ollero Castela)