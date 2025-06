"Entre la espada y la pared", el combate del surfista Jérémy Florès contra un tumor cerebral

Surfista europeo más laureado de la historia, Jérémy Florès decidió en 2021 colgar la tabla definitivamente, unos meses antes de serle diagnosticado un tumor cerebral, cuya existencia revela en un estremecedor documental.

Bajo el título 'Dos au mur' (Entre la espada y la pared), presentado el pasado miércoles en un céntrico cine de París, el director del equipo de Francia en los Juegos Olímpicos 2024 cuenta las consecuencias en su día a día de esa enfermedad que ha sacudido su vida, y que ha ocultado públicamente durante mucho tiempo.

"Me dije que era el momento de hablar de ello. Necesitaba sacarlo afuera, enviar un mensaje para mis hijos y para la gente que pueda necesitarlo. Esta prueba fue sin duda la más dura de mi vida", confesó en una entrevista a la AFP.

Estrella del circuito profesional durante quince años, en el que logró cuatro victorias, el surfista nacido en La Reunión hace 37 años hizo historia en su deporte por su estilo potente, su desenvoltura sobre las olas y también por su fuerte carácter.

"Creo que tengo el récord de multas en el circuito profesional", bromea delante de las cámaras de Julie y Vincent Kardasik, los dos realizadores de la cinta, que recorre los pasos de Flores desde sus inicios como joven prodigio a través de numerosas imágenes de archivo.

- "Me destrozó" -

Sin embargo, en 2021, poco después de ser padre por segunda vez, decidió retirarse. "Desde hacía varios años tenía muchísimas migrañas, siempre estaba cansado, sin motivación", relata.

Unos meses más tarde le fue diagnosticado un tumor en la base del cerebro, inoperable según muchos cirujanos. "La noticia me destrozó", reconoce Flores.

En 2022 fue operado en la ciudad francesa de Montpellier.

"La operación salió bien. Después tuve que volver a aprender a hablar, a escribir, a leer. Tuve una gran pérdida de memoria. Mis hijos se convirtieron en extranjeros a mis ojos", rememora con un nudo en la garganta.

Pero pudo contar con el apoyo sin fisuras de su esposa, la antigua miss Tahití Hinarani de Longeaux, y con el de su "hermano mayor", la leyenda del surf Kelly Slater, que interviene en el documental en varias ocasiones.

"Me llamó casi todos los días, antes, durante y después de la operación... Tuve la suerte de estar muy bien rodeado", reconoce el exsurfista francés, cuya memoria "regresa poco a poco".

- Entrenador Florès -

Cerca de un año después de la operación, fue contactado por la Federación Francesa de Surf.

Aún convaleciente, aceptó acompañar a la delegación francesa a la sede olímpica del surf en Teahupo'o, donde reside desde hace años.

"Me dije: ¿Por qué no? Eso me permitirá estimular mi cerebro, y el surf es lo que mejor se me da", explica el hombre que aprendió a domar las olas por su padre Patrick, entrenador nacional durante muchos años.

Jérémy puso bajo su manto a Vahine Fierro, su cuñada, y a Kauli Vaast, un joven de Tahití.

Logró convencer a ambos de que tenían nivel para ganar. Fierro conquistó el Tahití Pro en 2024, lo que no lograba un surfista de Francia desde... Jérémy Florès (2015). Vaast se colgaría la medalla olímpica bajo la mirada emocionada de su ídolo de infancia. "Fue realmente especial, el momento más fuerte de mi carrera", recuerda Florès. Actualmente trabaja en una estructura de alto rendimiento para surfistas franceses de cara a los Juegos de Los Ángeles-2028 y Brisbane-2032. El tumor, "sigue ahí", pero no es algo que parezca amargarle. "Sigo vigilándolo con resonancias cada tres meses. Hay que vigilar su tamaño, tomarlo en serio, pero hay que seguir avanzando", proclama.