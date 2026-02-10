Entre luto y política, un deportista ucraniano fuerza al COI a una excepción

¿Dónde termina el luto y comienza una proclama política? El Comité Olímpico Internacional (COI) trazó este martes una fina línea y aceptó que el abanderado de Ucrania en los Juegos de Invierno compita en el skeleton con un brazalete negro por los muertos en la guerra con Rusia

"Consideramos que es un buen compromiso", explicó a la prensa Mark Adams, el portavoz de la instancia olímpica, que había rechazado antes que el mismo deportista luciera un casco con fotografías de compañeros matados por Rusia en el conflicto que sigue en curso.

El caso de Vladyslav Heraskevych volvió a poner a la organización con sede en Lausana ante uno de sus retos más antiguos: conciliar la neutralidad política y tener en cuenta las solicitudes individuales de los deportistas.

Originario de Kiev, este competidor de skeleton participó el lunes en el entrenamiento en Cortina d'Ampezzo con un casco donde se mostraban imágenes serigrafiadas de sus compatriotas muertos en la guerra, antes de anunciar que los organizadores le impedían seguir luciéndolo.

"Esta decisión me rompe el corazón. Siento que el Comité Olímpico Internacional (COI) está traicionando a los deportistas que formaron parte del movimiento olímpico al no permitirles ser homenajeados donde nunca más podrán competir", escribió después en Instagram.

- Apoyo de Zelenski -

De manera inmediata, recibió el apoyo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Su casco lleva los retratos de nuestros atletas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia", enfatizó Zelenski en Telegram.

Para el jefe de Estado, Heraskevych "recordó al mundo el precio de nuestra lucha. Esa verdad no puede ser molesta, inapropiada o calificada de 'manifestación política durante un evento deportivo'".

Desde hace décadas, el COI prohíbe en el artículo 50 de su Carta Olímpica toda forma de "propaganda política, religiosa o racial" en los lugares de competición, en la Villa Olímpica o en las ceremonias de entrega de medallas.

"Ese casco contraviene las directivas", mantuvo este martes Mark Adams, recordando que el objetivo de las mismas es proteger a los Juegos Olímpicos "de todos los tipos de interferencias" para que "todos los deportistas puedan concentrarse en su rendimiento".

Pero la organización mantuvo el lunes "una reunión informal" con el entrenador de Vladislav Heraskevych "y con su entorno", y afirmó haber "tenido en cuenta desde el principio la situación del deporte ucraniano desde la invasión rusa".

- "Conmemoración" individual -

"Comprendo plenamente el deseo de los deportistas de recordar a amigos y compañeros de equipo que han perdido la vida en este conflicto y en otros conflictos en el mundo", insistió Mark Adams.

Por ello, Vladislav Heraskevych podrá "llevar un brazalete negro durante la competición", "sin texto", "para proceder a esta conmemoración", precisó el portavoz del COI.

En 2021, su organización había realizado una amplia consulta mediante su Comisión de Deportistas y los participantes en los Juegos son libres plenamente para expresarse "en conferencia de prensa, a la salida de la competición en la zona mixta" o en las redes sociales.

Según un conteo transmitido por el ministro ucraniano de Deportes, Matviy Bidnyi, a la AFP, "más de 650 deportistas y entrenadores" ucranianos han muerto debido a la invasión rusa desde febrero de 2022.