Entre pitos, la Juventus iguala sin goles con el Torino en el derbi de Turín

La Juventus salió del campo entre silbidos y abucheos tras su empate (0-0) frente al Torino este sábado en el derbi de Turín, correspondiente a la undécima jornada de la Serie A.

La Juve venía de dos victorias consecutivas en el campeonato, pero no encontró la clave frente a su gran rival y vecino que muy bien pudo haberse impuesto de no ser por una espectacular parada de Michele De Gregorio (62).

Se trata del segundo empate consecutivo para Luciano Spalletti después del que cedió el martes en la Liga de Campeones contra el Sporting de Portugal, también en casa (1-1).

El exseleccionador de Italia, que sucedió a Igor Tudor, alineó por tercer partido consecutivo a Dusan Vlahovic, relegado al banquillo por su predecesor, pero el delantero serbio no se mostró peligroso.

La ocasión más clara para los Bianconeri vino del sustituto de Vlahovic, el canadiense Jonathan David, que estuvo cerca de marcar en el minuto 70.

Tras este empate, el cuarto de la temporada, el club más laureado del fútbol italiano ascendió provisionalmente un puesto (5º, 19 puntos), a tres unidades del líder, Nápoles, que juega el domingo.

