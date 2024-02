Entre el silencio de los equipos que defendió y apoyos a la acción de la justicia, Brasil reacciona este jueves a la condena por violación dictada en España contra el futbolista Dani Alves.

El lateral derecho, de 40 años, fue condenado este jueves a cuatro años y medio de prisión por un tribunal en Barcelona que lo consideró culpable de haber violado a una mujer en los baños de una discoteca de esa ciudad a finales de 2022.

"Quiero creer que la condena de Daniel Alves pueda servir también como freno. Un evento a considerar por todos los predadores, inclusive por aquellos que se creen por encima de la ley", escribió la columnista Alicia Klein en el portal UOL.

"Que quede claro: ningún castigo elimina las marcas dejadas por un violador en la vida de una mujer. Pero es el camino. Un camino para que algunos paguen sus crímenes y para que otros piensen dos veces antes de cometerlos. Hoy, vencimos", agregó.

La defensa de Alves, uno de los futbolistas más laureados de la historia, detenido desde hace trece meses, anunció que recurrirá la sentencia.

De momento ningún club brasileño o excompañeros de Alves, que hizo parte del inolvidable Barcelona de Messi y Guardiola, se han manifestado.

Consultados por la AFP, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y el Bahia, el club del nordeste de Brasil donde debutó como profesional, aseguraron que no se pronunciarán.

Tampoco habló el Sao Paulo, en el que jugó entre 2019 y 2021.

- "Una vergüenza más" -

La acción de la justicia española fue comparada en Brasil con el caso del exdelantero del Real Madrid Robinho, condenado en última instancia por un tribunal de Italia en enero de 2022, por haber violado en grupo a una joven en Milán en 2013.

El exatacante se encuentra libre en su país a la espera de que se resuelva una solicitud del gobierno italiano para que pague la pena en Brasil, que no extradita a sus ciudadanos.

"Daniel Alves y Robinho son dos de los mayores ejemplos de la falta de estructura para lidiar con el éxito, aunque un crimen de estos es consecuencia de la educación machista con la cual crecieron, como todos los hombres brasileños", escribió el exjugador de la 'Seleção' Walter Casagrande en UOL.

La condena "es una vergüenza más para el fútbol brasileño, que no para de encajar 7 a 1 dentro y fuera del campo", agregó el exatacante, en referencia a la derrota por ese marcador contra Alemania en la semifinal del Mundial de Brasil-2014 y otros recientes reveses deportivos e institucionales del balompié local.

Opinadores y usuarios en redes sociales también cuestionaban al padre del astro Neymar, que admitió hace varias semanas, según CNN Brasil, haber dado un auxilio financiero de 150.000 euros para costear la defensa de Alves.

- Protección a las mujeres -

"Con justicia se resguarda, se protege a la víctima. En estos casos tan públicos, se protege al conjunto de las mujeres", dijo a la AFP la diputada federal Maria do Rosário Nunes, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), cocreadora del protocolo "Não é Não" (No es no).

Esa iniciativa parlamentaria, que entró en vigor en diciembre, busca proteger a las mujeres de crímenes sexuales en bares, espacios deportivos o lugares nocturnos.

Fue inspirada en el protocolo "No callem" de Barcelona, que hizo posible llevar a juicio a Alves, mundialista con la 'Canarinha' en Sudáfrica-2010, Brasil-2014 y Catar-2022.

raa/app/gfe