Entreculturas lanza su campaña de Navidad y alerta del "mayor retroceso educativo en una década"

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

La ONG Entreculturas ha presentado este miércoles su campaña de Navidad bajo el lema 'Gracias por SER humanidad' en un final de año "marcado por los conflictos prolongados, el desplazamiento forzado, las desigualdades" y "el mayor retroceso educativo en una década".

Según denuncia la entidad, 2025 termina con el mayor número de conflictos activos desde la Segunda Guerra Mundial y con 272 millones de niños y niñas fuera de la escuela, "la cifra más alta de los últimos tiempos".

En este contexto, la campaña de Entreculturas llama a la ciudadanía y a los agentes sociales a recordar que "la educación, especialmente en escenarios de emergencia, exclusión o desplazamiento, juega un papel determinante en la cohesión social y en la construcción de la paz".

"Hoy, más que nunca, necesitamos asumir de verdad lo que significa ser humanidad: una comunidad que se implica, que no mira hacia otro lado y que reconoce la fragilidad de quienes atraviesan situaciones difíciles. Solo así podremos avanzar hacia un mundo que ofrezca posibilidades reales para todas las personas", ha subrayado el director general de Entreculturas, Martín Iriberri.

La campaña pone el foco en la capacidad de las comunidades para sostener sus propios procesos educativos, incluso en condiciones adversas. "Nuestro trabajo responde a la convicción de que las comunidades pueden sostener sus propios proyectos de vida y de que la esperanza y el progreso se multiplican cuando se construye en red", ha afirmado Martín.

Entreculturas acompaña a más de 400.000 personas en 42 países de África, América Latina, Asia y Europa, trabajando junto a comunidades que afrontan exclusión social, situaciones de emergencias o desplazamiento. La organización insiste en que la educación es "un factor decisivo para fortalecer la resiliencia comunitaria" frente a la emergencia climática y para avanzar hacia modelos de desarrollo "más justos y sostenibles".

La entidad concluye que, aunque 2025 ha sido un año "especialmente duro", también ha dejado "ejemplos de colaboración, redes de apoyo mutuo y procesos educativos que demuestran que el cambio es posible cuando existen recursos, alianzas y compromisos".