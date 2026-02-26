Entregas de cereales de Ucrania a puertos aumentan en febrero, dice empresa ferroviaria

KIEV, 26 feb (Reuters) - Las entregas de cereales de Ucrania a sus puertos del mar Negro ‌para su exportación ‌han aumentado ⁠un 2% en lo que va de febrero en comparación con enero, pero los volúmenes siguen estando por ​debajo de ⁠los niveles ⁠de febrero de 2025, informó el jueves la empresa ferroviaria estatal ​Ukrzaliznytsia.

La empresa ferroviaria indicó en un informe que había transportado alrededor ‌de 2 millones de toneladas métricas ​de cereales en lo que ​va de mes, un 1,4% menos que el año anterior.

"Este año nos enfrentamos a retos, como los ataques a la infraestructura (ferroviaria) y a las subestaciones eléctricas, algo que no ocurrió el año pasado", dijo la empresa.

Una ​fuente del sector del transporte, que pidió permanecer en el anonimato debido a la delicadeza ⁠del asunto, dijo este mes a Reuters que los ataques al puerto de Odesa ‌en los últimos meses habían reducido su capacidad de exportación hasta un 30% con respecto a los niveles anteriores a la guerra.

La región meridional de Odesa, donde se encuentra un importante centro de transporte marítimo con terminales en los puertos de Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi, ha sido ‌objeto de ataques desde los primeros días de la invasión a gran ⁠escala de Rusia en 2022.

Los ataques a las infraestructuras portuarias, ‌que han elevado los costos logísticos y de transporte, han ⁠afectado a las empresas locales, obligándolas a ⁠reducir los precios para seguir siendo competitivas en los mercados mundiales.

Los constantes cortes de electricidad causados por los ataques rusos al sector energético de Ucrania han empeorado la situación, llegando en algunos casos a hacer ‌que la producción no sea rentable.

El ​presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que Rusia había atacado la infraestructura energética de Ucrania con una lluvia de drones y misiles durante la noche. (Reporte de Pavel ‌Polityuk. Edición de Mark Potter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)