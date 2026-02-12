Entregas de cereales de Ucrania a puertos en lo que va de 2026 están bajo de las del año pasado

KIEV, 12 feb (Reuters) - Los envíos de cereales a los puertos ucranianos en lo que va de año están por debajo de los niveles del año pasado, a pesar del aumento registrado desde principios de febrero, informó el jueves la empresa ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia

Funcionarios y analistas dicen que los ataques de Rusia a los puertos y las infraestructuras energéticas ucranianas han complicado considerablemente tanto la entrega como el envío de mercancías para la exportación

Ucrania es uno de los principales productores y exportadores europeos de cereales y productor de aceite de girasol

Ukrzaliznytsia indicó que entre el 1 y el 10 de febrero se entregaron 846.800 toneladas métricas de cereales a los puertos del mar Negro, un 3% más que en el mismo periodo de enero

Según la empresa, en enero se enviaron a los puertos un total de 2,4 millones de toneladas de cereales para su exportación, un 18,4% menos que en enero de 2025

La empresa también señaló que, tras una serie de ataques rusos contra instalaciones de almacenamiento y procesamiento de aceite de girasol, los comerciantes habían redirigido los envíos de aceite de girasol desde los puertos hacia las exportaciones a través de la frontera terrestre occidental del país

Ukrzaliznytsia indicó que, en lo que va de febrero, se han trasladado 16.300 toneladas de aceite de girasol a los puertos y 27.900 toneladas a la frontera con la Unión Europea

Las exportaciones de aceite de girasol a través de los puertos disminuyeron un 38%, mientras que las exportaciones a través de la frontera occidental aumentaron un 71% en comparación con febrero de 2025. (Reporte de Pavel Polityuk; edición de Emelia Sithole-Matarise; Editado en Español por Ricardo Figueroa)