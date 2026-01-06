Entregas de petróleo venezolano a Asia paralizadas, exportaciones de Chevron fluyen: datos de transporte marítimo

6 ene (Reuters) - Las principales terminales petroleras de Venezuela entraron el martes a su quinto día sin entregar crudo a los clientes asiáticos de la estatal PDVSA, que son los principales compradores del país miembro de la OPEP, según datos de transporte marítimo, mientras Estados Unidos presiona a la nación con un embargo petrolero.

Chevron, principal socio de PDVSA en empresas mixtas, reanudó el lunes las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos tras una pausa de cuatro días e instruyó a sus trabajadores en el extranjero a regresar sus oficinas en Venezuela, luego de que se reanudaran los vuelos al país. La empresa estadounidense se ha convertido en las últimas semanas en la única compañía que exporta crudo venezolano con regularidad.

Al menos una docena de buques sancionados, que habían cargado en diciembre, partieron de aguas venezolanas a principios de enero con unos 12 millones de barriles de crudo y combustibles despachados con destino a China.

Partieron en "modo oscuro" o con sus localizadores apagados, esquivando un bloqueo estadounidense a los buques petroleros vigente desde el mes pasado. Washington no ha aclarado si autorizó esas salidas.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una parálisis en las exportaciones de petróleo a Asia podría obligar a PDVSA a profundizar los recortes de producción que comenzó en días recientes debido a una acumulación excesiva de inventarios de crudo y combustible residual.

(Reporte de Marianna Párraga)