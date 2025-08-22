Entrenador de Barça no se inmuta ante las críticas por la celebración de los goles de Yamal

22 ago (Reuters) -

El extremo del Barcelona Lamine Yamal desató la polémica con su regia celebración de un gol la semana pasada, cuando simuló coronarse a sí mismo tras marcar contra el Mallorca, pero el entrenador Hansi Flick se desentendió el viernes de las críticas a su extremo de 18 años.

El gesto pareció ungir a Yamal como el nuevo rey tras marcar su primer gol de la temporada en la victoria por 3-0 del Barcelona sobre el Mallorca, después de que el adolescente ha heredado el emblemático dorsal número 10 que usaron muchos grandes del club en el pasado.

Recientemente, Yamal se ha visto sometido a escrutinio: un grupo español de defensa de los derechos de los discapacitados ha amenazado con emprender acciones legales a raíz de la noticia de que se había contratado a personas con enanismo para amenizar la fiesta de su 18 cumpleaños el mes pasado.

Pero a Flick no le preocupa el ruido externo que rodea a su jugador.

"No me importa lo que diga la gente sobre mi equipo. Tiene 18 años y es un jugador fantástico", dijo Flick a la prensa antes del partido de ida del sábado en Levante. "Yo le ayudaré a crecer de la forma correcta, y lo que veo aquí, con su comportamiento, es muy bueno".

Se espera que Robert Lewandowski regrese al equipo después de que el veterano delantero, que cumplió 37 años el jueves, se perdiera el primer partido de LaLiga por lesión.

Sin embargo, competirá con Ferran Torres por la punta de ataque.

El entrenador dijo que hay "diferentes opciones como nueve. Ferran viene de marcar, y veremos si es posible tener a Lewandowski".

"Ferran marcó un gol (ante el Mallorca) y es el mejor argumento para volver a jugar. Intentaremos incluir a Robert si es posible". Flick también apuntó que el delantero inglés Marcus Rashford podría ser desplegado como delantero después de que debutara en el Barça como suplente en la segunda parte.

"Nos da más opciones. Sé que él se encuentra más cómodo de extremo, pero con sus virtudes nos ayuda mucho a nuestro juego", dijo Flick. "Podremos disfrutar de un gran Marcus Rashford esta temporada".

Flick dijo que espera tener a todos los jugadores inscritos la próxima semana, mientras el Barcelona supera las limitaciones financieras de LaLiga.

El alemán también insistió en retener al centrocampista Fermín López, autor de ocho goles y 10 asistencias la temporada pasada, en medio de las especulaciones de traspaso.

"No quiero perder a ningún jugador ahora. Será una temporada dura y necesitamos jugadores de la calidad de Fermín. Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta", dijo Flick.

“Estoy contento con él y el resto, quiero conservarlos a todos”. (Información de Rohith Nair en Bengaluru; edición de Toby Davis; editado en español por Patrycja Dobrowolska)