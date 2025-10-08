Entrenador de Cardinals, multado con US$100.000 por altercado con jugador, dice fuente a la AP

TEMPE, Arizona, EE.UU. (AP) — Los Cardinals de Arizona multaron con US$100.000 a su entrenador Jonathan Gannon tras la acalorada discusión que sostuvo en la línea lateral con Emari Demercado, el corredor que había cometido un error garrafal al soltar un balón durante el encuentro del domingo, una derrota por 22-21 ante los Titans de Tennessee, dijeron dos personas con conocimiento de la sanción.

Ambas personas hablaron el martes con The Associated Press a condición de mantenerse anónimas porque el equipo no anunció la multa. La NFL ha estado en contacto con el sindicato de jugadores y no habrá más castigos para Gannon.

El entrenador reveló el lunes que se había disculpado con Demercado.

“Me desperté esta mañana y, sinceramente, no me sentí bien al respecto", dijo. "Así que en la reunión del equipo lo abordé, me disculpé con Emari, me disculpé con el equipo. Simplemente les dije que dejé que lo que sucedió me rebasara en ese momento”.

ESPN fue el primer medio en informar que Gannon había sido multado.

Parecía que Demercado había logrado un acarreo de touchdown de 72 yardas al inicio del último cuarto el domingo, lo que habría aumentado la ventaja de los Cardinals a 28-8. En cambio, dejó caer el balón al anticipar el festejo cuando no había cruzado la línea de gol.

Se marcó la jugada como un balón suelto que abandonó el terreno por la parte trasera de la zona de anotación, lo que dio la posesión a los Titans en su yarda 20.

Después de eso, circuló en las redes sociales un video que mostraba a Gannon cuando gritaba en la cara de Demercado, antes de mover su brazo hacia abajo, en lo que pareció un empellón a su jugador.

“Trato de ser emocionalmente estable y calmado porque mi trabajo es resolver problemas durante el partido", explicó el estratega. "Realmente no soy ni quiero ser así. Les dije eso a los muchachos hoy. Así que es un error mío”.

Los Titans finalmente se recuperaron con 16 puntos consecutivos y rompieron una racha de diez derrotas consecutivas que databa de la temporada pasada. Gannon dijo que Demercado no enfrentaría ningún castigo por su error.

Los Cardinals (2-3) han perdido tres duelos consecutivos, todos con goles de campo en el último segundo. Es la primera vez en la historia de la NFL que eso sucede, según Sportradar.

Gannon está en su tercer año liderando a Arizona. Llegó al equipo después de dos temporadas como coordinador defensivo de los Eagles de Filadelfia.

El periodista de la AP, Rob Maaddi, contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.