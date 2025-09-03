Entrenador de Chargers Jim Harbaugh se dice emocionado por jugar en “un escenario mundial”

SAO PAULO (AP) — El entrenador en jefe de los Chargers, Jim Harbaugh, negó el miércoles que esté pensando en los desafíos de comenzar la temporada en Brasil.

Harbaugh recordó sus sensaciones cuando se enteró de que Los Ángeles haría el largo viaje para enfrentarse a los Chiefs de Kansas City aquí.

"Estaba emocionado por ello. Estamos en un escenario mundial, es el único partido del viernes por la noche", afirmó Harbaugh antes de que los Chargers realizaran su práctica en el campo de entrenamiento utilizado por el club de fútbol Corinthians, que es dueño del estadio donde jugarán los Chargers. "Es un honor ser seleccionados para jugar este partido".

El mariscal de campo Justin Herbert, quien está haciendo su primer viaje a Sudamérica, coincidió.

"Sólo he escuchado cosas buenas sobre el lugar", comentó Herbert. "He oído que va a ser muy ruidoso, los aficionados son muy apasionados".

Sao Paulo está albergando apenas su segundo partido de la NFL. Forma parte de siete duelos que la liga realizará en el extranjero esta campaña, una cifra récord que incluye las primeras paradas en Berlín, Dublín y Madrid.

El año pasado, antes de que los Eagles de Filadelfia vencieran a los Packers de Green Bay en Sao Paulo, los aficionados y algunos jugadores se quejaron del largo viaje y del posible riesgo de violencia en la metrópoli brasileña. En cambio, muchos dejaron el país emocionados después de disfrutar del ambiente ruidoso en el NeoQuimica Arena.

En las redes sociales, el apoyo brasileño parece inclinarse hacia el mariscal de campo estelar Patrick Mahomes y los Chiefs, quienes han ganado siete duelos seguidos contra los Chargers.

El mediocampista del Corinthians, Raniele, quien observó la práctica de los Chargers, dijo que no apoya a ningún equipo de la NFL, pero asistirá para ver al equipo que ha ganado recientemente tres Super Bowls.

"Es increíble, todos aquí quieren verlo en persona", expresó Raniele. "El ganador de este partido será quien tenga la oportunidad de verlo en vivo".

