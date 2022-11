Entrenador de ecuador critica cambio de fecha del primer partido del mundial

8 nov (Reuters) - El entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, criticó la decisión de cambiar la fecha del partido inaugural del Mundial entre su equipo y el anfitrión Qatar por darle un día menos de preparación para el torneo.

La Copa del Mundo estaba programada para comenzar el lunes 21 de noviembre, pero los organizadores decidieron en agosto que sería mejor para los anfitriones adelantar el inicio al domingo.

"Tengo un día menos de preparación", dijo Alfaro en una conferencia de prensa el martes. "No nos consultaron si había algún problema para adelantar el partido del 21 al 20".

El técnico argentino cuestionó la cantidad de tiempo que tuvo para trabajar con su plantel en comparación con otros equipos del Mundial, así como respecto a Qatar, cuyos jugadores están a disposición de la selección desde hace cinco meses, ya que su campeonato está suspendido.

"No quiero una ventaja, pero sí los mismos derechos que los demás. Los demás tienen siete días y yo seis. ¿Por qué yo tengo seis? ¿Por qué no me dieron un día antes (para trabajar con el plantel)?", añadió Alfaro.

Ecuador se clasificó tras quedar cuarto en las eliminatorias de la Conmebol, detrás de Brasil, Argentina y Uruguay.

Sin embargo, su llegada al torneo estuvo envuelta en la polémica después de que Chile lo acusara de utilizar a un jugador no elegible en la fase de clasificación, Byron Castillo, un reclamo que la FIFA desestimó.

La plaza de Ecuador se confirmó el martes, cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dictaminó que Castillo tenía la nacionalidad ecuatoriana.

Será la cuarta participación del país sudamericano en un Mundial, tras Japón en 2002, Alemania en 2006, donde tuvo su mejor actuación y llegó a octavos de final, y Brasil en 2014.

Ecuador está en el Grupo A junto a Qatar, Holanda y Senegal. (Reporte de Angelica Medina en Ciudad de México, editado en español por Daniela Desantis)

Reuters