Entrenador de fútbol americano universitario John Beam de 'Last Chance U' fallece tras tiroteo

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — El entrenador de fútbol americano universitario John Beam, quien apareció en la serie de Netflix "Last Chance U", falleció tras ser baleado en el campus, informó el viernes el Departamento de Policía de Oakland, y un sospechoso ya fue arrestado.

Fue el segundo tiroteo en dos días en una escuela en Oakland.

La alcaldesa de Oakland, Barbara Lee, describió a Beam como un "gigante" y un mentor, educador y salvavidas para los jóvenes.

"Durante más de 40 años, ha formado líderes dentro y fuera del campo, y nuestra comunidad está conmocionada junto a su familia", expresó Lee.

La docuserie de Netflix se centra en atletas de colegios comunitarios que se esfuerzan por cambiar sus vidas, y los Eagles de Laney College de Beam fueron los protagonistas de la temporada 2020. Beam se mostró competitivo, pero también parecía formar conexiones con sus jugadores.

Dos de los exjugadores de Beam, los hermanos Nahshon y Rejzohn Wright, ahora en la NFL con los Bears de Chicago y Saints de Nueva Orleans, expresaron su pesar en redes sociales después del tiroteo y antes de que se diera a conocer la noticia de su fallecimiento.

"Significas el mundo para mí", afirmó Rejzohn Wright en una publicación con una foto de Beam.

Su hermano compartió una foto del entrenador junto a un emoji de corazón roto.

Beam, quien actualmente se desempeña como director atlético, se unió a Laney College en 2004 como entrenador de corredores y se convirtió en entrenador principal en 2012, ganando dos títulos de liga. Según su biografía en el sitio web del colegio, 20 de sus jugadores han llegado a la NFL.

"La comunidad de Peralta está devastada por su tiroteo y profundamente preocupada por su bienestar. Estamos atónitos y con el corazón roto de que tal violencia haya tocado nuestro campus", manifestó Mark Johnson, portavoz del Distrito de Colegios Comunitarios de Peralta, en un comunicado enviado por correo electrónico sobre el estado médico actual de Beam.

El tiroteo de Beam ocurrió un día después de que un estudiante fuera baleado en la Escuela Secundaria Skyline de Oakland. El estudiante se encuentra en condición estable.

___

Catalini informó desde Morrisville, Pennsylvania.

___

