Entrenador de Liverpool anuncia recuperación del lesionado Alisson Becker

De baja por lesión desde finales de septiembre, el guardameta brasileño Alisson Becker debería regresar a la portería del Liverpool este fin de semana, anunció el entrenador Arne Slot, que no podrá contar con Florian Wirtz ni Conor Bradley.

Tras el parón de selecciones, los Reds reciben el sábado al Nottingham Forest, en puestos de descenso, un partido importante para el vigente campeón de Inglaterra, que ha perdido cinco de los últimos seis partidos de Premier League.

Para ese encuentro, el entrenador neerlandés Arne Slot podrá contar con su guardameta titular, el brasileño Alisson Becker, lesionado el 30 de septiembre durante la derrota en Liga de Campeones contra el Galatasaray, y que se ha perdido ocho partidos desde entonces.

"Si está listo para jugar, será titular", afirmó Slot.

La lesión del brasileño abrió las puertas de la titularidad al georgiano Giorgi Mamardashvili, fichado en 2024 pero llegado este año a Inglaterra, tras una temporada cedido en su club de origen, el Valencia.

No todo son buenas noticias en la enfermería de Anfield, pues los partidos de selecciones han dejado mella en el alemán Florian Wirtz y en el norirlandés Conor Bradley.

"No espero que Conor (Bradley) esté disponible los próximos 22 días, salvo si ocurre un milagro. La baja de Florian (Wirtz) no debería ser tan larga", reveló Slot en rueda de prensa.

El Liverpool vivirá en las próximas tres semanas un maratón de siete partidos, dos de ellos en Liga de Campeones contra el PSV neerlandés en Anfield y contra el Inter de Milán en San Siro.

