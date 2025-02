Entrenador de Liverpool pide a Darwin Núñez mejorar "actitud"

El entrenador neerlandés de Liverpool Arne Slot anunció el jueves que hablará con el uruguayo Darwin Núñez luego de que el atacante "siguiera dando vueltas" a una ocasión fallada el miércoles contra Aston Villa.

Los 'Reds' empataron 2-2 en Birmingham en un partido adelantado de la 29ª jornada, y cuentan con 8 puntos de ventaja sobre Arsenal (2º), que ha disputado un partido menos.

Aston Villa contó con ocasiones para ganar el partido, pero el fallo de Núñez luego de que Liverpool hubiera empatado el partido fue clave, en una clara ocasión para el uruguayo tras una gran acción de Dominik Szoboszlai.

La frustración de Slot tras el partido era todavía evidente el jueves, durante la rueda de prensa previa al duelo de este fin de semana contra Manchester City.

"Puedo aceptar fallos, especialmente de un jugador que marcó dos goles muy importantes contra Brentford y que marcó en el partido de ida contra Aston Villa", dijo Slot, recordando algunos de los tantos de Núñez esta temporada.

"Hubiera preferido que marcase, pero la palabra 'ocasión' lo dice todo. Hay una ocasión, así que no es al 100% seguro que el balón entre, y los jugadores fallan ocasiones".

Lo que parece preocupar al neerlandés es la reacción de Núñez tras ese fallo.

"Lo que fue un poco más duro de entender para mí fue su comportamiento tras esa ocasión", dijo Slot. "Me refiero a que creo que le siguió dando vueltas, no fue el Darwin de siempre que lo da todo y se asegura de ayudar al equipo".

"Creo que estaba muy decepcionado tras fallar esa ocasión y quizás, nunca lo sabremos, por eso luego no estaba al 100%", continuó el entrenador. "No se trata de (fallar) una ocasión. Pero no es parte del trabajo de un delantero el bajar su intensidad de trabajo y es algo de lo que hablaremos".

El uruguayo publicó un mensaje en la red social X este jueves: "Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos. Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool ¡Resiliencia!".

