Entrenador de Marruecos desestima acusaciones de parcialidad arbitral en la Copa de África

RABAT, Marruecos (AP) — El entrenador de Marruecos, Walid Regragui, rechazó enojado las sugerencias de que su equipo fue beneficiado por las decisiones arbitrales favorables como anfitrión de la Copa Africana de Naciones.

"Somos el equipo a vencer. Como el equipo a vencer, la gente intentará encontrar todo tipo de razones para decir que Marruecos tiene una ventaja", expresó Regragui después de la victoria de su equipo el viernes por 2-0 sobre Camerún en los cuartos de final. "La única ventaja que tiene Marruecos en esta Copa Africana es jugar frente a 65.000 espectadores. El resto es en el campo, hablamos en el campo".

En el campo, sin embargo, Camerún podría haber recibido dos penales si el experimentado árbitro Dahane Beida no hubiera decidido a favor del equipo local.

El defensor marroquí Adam Masina estuvo involucrado en ambas jugadas, pareciendo atrapar el pie derecho de Bryan Mbuemo después de fallar el balón cuando Camerún intentaba igualar el partido. Y luego, en los minutos finales, pareciendo golpear con el codo la cabeza de Etta Eyong en el área penal.

Beida, quien arbitró la final en la última edición, también decidió no mostrarle una segunda tarjeta amarilla a Bilal El Khannouss por detener a Danny Namaso en un contraataque poco antes de que Ismael Saibari asegurara la victoria.

"Mucha gente quiere creer o hacer creer a otros que tenemos ventajas de los árbitros. Personalmente, vi penales que podrían habernos sido otorgados. En cuanto a los árbitros, nunca hablo del árbitro", comentó Regragui.

El entrenador de Marruecos luego habló sobre un penal que no le fue otorgado a su equipo contra Sudáfrica en el torneo anterior en Costa de Marfil, y dijo erróneamente que fue "suspendido sin razón" en ese torneo.

Regragui fue suspendido por dos partidos en la edición anterior por su papel en una disputa con el capitán del Congo, Chancel Mbemba, al final de su partido que llevó a una pelea entre jugadores y oficiales del equipo.

"Las estadísticas siempre nos muestran como mejores que los demás", manifestó Regragui, volviendo a esta edición. "Creamos muchas más oportunidades que nuestros oponentes. No se anuló ni un solo gol para Camerún, ni para ningún otro equipo. Cuando quieres deshacerte de algo, encuentras un pretexto".

Mali y Tanzania también tuvieron reclamos de penales contra Marruecos rechazados en juegos anteriores, mientras que a Marruecos también se le otorgó un penal después de una revisión del VAR en el empate contra Mali.

Miles de fanáticos marroquíes silbando intentaron ayudar al árbitro Abdou Abdel Mefire a tomar una decisión mientras consultaba las repeticiones antes de decidir finalmente penalizar a Nathan Gassama de Mali por una mano. Inicialmente ignoró la falta de Jawad El Yamiq en el área sobre Lassine Sinayoko de Mali antes de otorgarla algunos minutos después tras una revisión del VAR.

No hubo revisiones del VAR contra Camerún el viernes.

Marruecos ha jugado todos sus partidos en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70.000 personas, donde la gran mayoría de los seguidores están animando al equipo local, creando una atmósfera intimidante para los oponentes y los árbitros.

"Hoy, Camerún jugó el partido que necesitaba jugar. Creo que perdieron contra un mejor equipo. No creo que ningún jugador, entrenador o cualquier otra persona vaya a hablar sobre el arbitraje porque hubo muchas batallas físicas hoy. Esto es África. Pero hoy creo que merecimos nuestra victoria", dijo Regragui, quien agregó que su equipo también mereció ganar todos sus partidos anteriores.

"Eso es todo. Estamos tratando de jugar en ese campo. No creo que sea juego limpio por parte de aquellos que quieren vernos caer. El mejor equipo ganará este torneo, inshallah", afirmó.

Marruecos jugará el miércoles contra Nigeria o Argelia en las semifinales. La final también se llevará a cabo en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah el 18 de enero.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes