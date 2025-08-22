Entrenador de Newcastle confirma ausencia de Isak para partido contra Liverpool

La situación de bloqueo se mantiene entre el Newcastle y su delantero estrella Alexander Isak, enfrascado en un pulso con el club para poder fichar por el Liverpool, y el sueco no participará el lunes en el partido contra los Reds, anunció este viernes su entrenador Eddie Howe.

“No, no ha habido ningún avance”, declaró el técnico a tres días de recibir en St James' Park al actual campeón de la Premier League, en partido de la segunda jornada del campeonato inglés.

Howe confirmó que el delantero sueco, autor de 23 goles la pasada temporada en la Premier League, sigue entrenándose al margen de sus compañeros, por lo que no estará en la convocatoria para enfrentarse al Liverpool.

El club de Anfield quiere fichar al futbolista de 25 años y, según los medios, habría ofertado 110 millones de libras (147,5 millones de dólares) por el pase del goleador, pero el Newcastle pide 150 millones.

Esta semana, Isak rompió su silencio para explicar, a través de un mensaje en las redes sociales, que el club incumplió sus promesas, por lo que “la confianza está rota”, mientras que el club le recordó que no existe ningún compromiso para dejarle ir y que tiene contrato hasta 2028.

“Fue un momento triste. Prefiero que estas cosas no se hablen en público y lo mejor es solucionarlo en privado”, admitió Howe.

“Me gustaría que el lunes por la noche jugase con nosotros, pero no será así y es algo a lamentar. Yo deseo al 100% volverle a ver con la camiseta del Newcastle”, añadió el técnico.

Howe indicó que no ha visto “esta semana” al jugador, ya que se entrena en horarios diferentes al resto del equipo. “Cuando me cruzo con él hablamos normalmente; no hay ningún problema entre nosotros”, concluyó.