Entrenador venezolano Rafael Dudamel se marcha del Pereira de Colombia
El venezolano Rafael Dudamel dejará de ser entrenador del Deportivo Pereira de Colombia, informó este miércoles el club, que atraviesa una profunda crisis financiera y...
- 1 minuto de lectura'
El venezolano Rafael Dudamel dejará de ser entrenador del Deportivo Pereira de Colombia, informó este miércoles el club, que atraviesa una profunda crisis financiera y adeuda pagos a sus empleados.
El exseleccionador de Venezuela y sus jugadores denuncian desde hace semanas que el equipo, que compite en la primera división del balompié cafetero, no les ha pagado varios sueldos.
En los dos últimos partidos, saldados con derrotas 5-1 ante Águilas Doradas y 4-0 contra Deportivo Pasto, el Matecaña jugó con juveniles ante una huelga de sus futbolistas profesionales.
Deportivo Pereira, que marcha en la decimosexta casilla en el torneo Clausura, le deseó a Dudamel en un comunicado "éxitos en sus futuros proyectos", sin precisar si el orientador renunció o fue despedido.
Medios locales aseguran que el timonel de 52 años, que condujo a Venezuela al subcampeonato del Mundial Sub-20 de 2017, fue quien decidió marcharse del club.
El exportero es uno de los entrenadores con mayor éxito en el fútbol colombiano en los últimos años. En 2021 fue campeón de la liga con Deportivo Cali y en 2024 repitió al frente de Atlético Bucaramanga.
También tuvo experiencias, aunque poco destacadas, en Atlético Mineiro de Brasil, Universidad de Chile y Necaxa de México.
das/raa/
- 1
Una nueva automotriz desembarca en la Argentina y sortea una unidad de su primer auto
- 2
La Argentina aceptó a cooperar para que funcionarios y exfuncionarios entreguen chats por el caso YPF
- 3
La Justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura de medicamentos al 100% en todo el país y la obra social apeló: qué implica lo que se resolvió
- 4
Río de Janeiro: imágenes dantescas en un escenario de guerra y pánico a más episodios sangrientos