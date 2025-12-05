ENTREVISTA: Candidato presidencial hondureño Nasralla dice injerencia de Trump dañó sus posibilidades electorales

*

Nasralla afirma que el respaldo de Trump a Asfura cambió el resultado de las elecciones

El 17% de las papeletas presentan inconsistencias y están siendo revisadas por la autoridad electoral

Nasralla denuncia manipulación electoral y dice que es sospechoso apagón de página de comicios

Por Emily Green

TEGUCIGALPA, 5 dic (Reuters) -

El candidato presidencial hondureño Salvador Nasralla dijo que la interferencia de último minuto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las reñidas elecciones del país había dañado sus posibilidades de ganar y lo provocaba su rezago a medida que avanzaba el conteo de votos. Nasralla, tres veces aspirante presidencial que se describe a sí mismo como de centro-derecha, dijo en una entrevista con Reuters que el sorpresivo respaldo de Trump la semana pasada al candidato conservador Nasry Asfura había volteado la carrera.

"A mí me perjudicó porque yo iba ganando por bastante más diferencia", dijo Nasralla a Reuters la tarde del jueves en un hotel en el centro de Tegucigalpa, rechazando que Trump le tachara de "comunista al límite".

Los resultados más recientes publicados el jueves por la autoridad electoral mostraban a Nasralla en estrecha desventaja, con el 39,38% de los votos frente al 40,27% de Asfura, con alrededor del 87% de las papeletas escrutadas.

Este estrecho margen podría cambiar fácilmente. Alrededor del 17% de las papeletas tienen "inconsistencias" y serán revisadas, según la autoridad electoral de Honduras. Nasralla también criticó el indulto de Trump en vísperas de las elecciones al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos.

"Creo que merece un castigo en Honduras, no sé de cuánto tiempo, pero que merece un castigo en Honduras y que la justicia hondureña lo tiene que enjuiciar y castigar", consideró Nasralla.

El conservador Partido Nacional de Asfura forjó una estrecha alianza con Washington bajo el mandato de Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022 y fue arrestado poco después de dejar el cargo.

Trump no ha ocultado su objetivo de forjar un bloque de aliados conservadores en la región, que abarca desde Nayib Bukele en El Salvador hasta Javier Milei en Argentina.

DENUNCIAS DE FRAUDE

En medio de las interrupciones en el recuento de votos de las elecciones del domingo y las acusaciones de fraude, Nasralla ha acusado a sus rivales de conspirar para robar los comicios.

Nasralla declaró que sus sospechas de manipulación electoral se dispararon sobre las 3:00 am hora local (0900 GMT) del jueves, cuando su equipo informó de que la página en internet de las elecciones se había apagado repentinamente. Cuando volvió a estar en línea, "habían invertido todos", dijo. Su estrecha ventaja se había esfumado, dejándole ligeramente por detrás.

"Eso indica que hay algún algoritmo que no debe haber cambiado", añadió, aunque reconoció que no tiene pruebas de que se hayan cometido irregularidades.

Las acusaciones de fraude persiguieron a Honduras en las reñidas elecciones presidenciales de 2017, con acusaciones generalizadas de conteos de votos manipulados e irregularidades.

Los funcionarios electorales de Honduras instaron esta semana a la calma mientras trabajan para resolver complicaciones con su sistema de conteo rápido, problemas técnicos que afectan a un portal en internet diseñado para mostrar los resultados en tiempo real y mantenimiento del sistema sin previo aviso.

El lunes, con Asfura por delante en el recuento de votos, Trump lanzó acusaciones de posible fraude sin pruebas y dijo que habrá "un infierno que pagar" si se cambiaban los resultados.

La Organización de Estados Americanos (OEA) no ha documentado hasta ahora ninguna manipulación y otros expertos atribuyen los retrasos en el recuento de votos a la incompetencia y no al fraude.

"Todos participaron en la construcción de un sistema electoral bastante débil y roto y esto es un subproducto de todas esas luchas internas que duraron semanas y meses", dijo Eric Olson, asesor político de la Fundación Internacional de Seattle y experto en política hondureña. "Este proceso no es genial, pero ocurre todo el tiempo en el caso de Honduras", añadió. (Reportaje de Emily Green; Edición de Cassandra Garrison, Michael Perry y Adriana Barrera)