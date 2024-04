Entrevista-tradición familiar lleva a velerista mexicana oetling a otros juegos olímpicos

Ciudad de méxico, 12 abr (reuters) - la pasión por la vela que demostraron su abuelo y su padre fue el camino que llevó a la mexicana elena oetling a sumergirse en el deporte del velerismo e iniciar su travesía para llegar a sus segundos juegos olímpicos en parís.

La mexicana de 30 años vivirá otra experiencia olímpica, ahora en aguas francesas, y su primera con público después de que en Tokio experimentó unos Juegos atípicos sin gente debido a la pandemia del coronavirus.

"Fue por tradición familiar, tanto a mi abuelo como a mi papá les gustaba mucho navegar, pero de forma recreativa, y yo me la pasaba con ellos todo el tiempo en los botes", dijo Oetling en una entrevista telefónica con Reuters.

"Cuando tenía nueve años, el entrenador del club al que asistía los fines de semana con mi familia me invitó a participar con el equipo de niños, me empecé a involucrar, me gustó y así fue como empezó mi pasión por la vela, y las cosas fueron evolucionando hasta el día de hoy", agregó.

En su debut olímpico en Tokio, Oetling finalizó en el lugar 32, algo que desea superar en París. La deportista apunta a quedar entre las mejores 20, descartando la posibilidad de conquistar una medalla debido al gran nivel que presentan las potencias en la disciplina como son Canadá, Estados Unidos, Países Bajos y Dinamarca.

"Es bastante complicada la medalla porque están las potencias. Para mi nivel y la experiencia que tengo estamos pensando en terminar dentro del Top 20", reconoció la ganadora del oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018.

La actual campeona olímpica en la especialidad de Laser Radial es la danesa Anne-Marie Rindom.

"Ese nervio y adrenalina aún no aparecen, pero ya se empezarán a sentir conforme se acerque la fecha. El poder vivir unos Juegos Olímpicos con gente será muy diferente porque, a diferencia de Tokio, ahora sí habrá personas y eso es lo que más me emociona", señaló la originaria del estado de Jalisco, en el occidente de México.

A pesar de la pasión que Oetling siente por su disciplina, la atleta que consiguió su pase olímpico al quedar en sexto lugar en los Juegos Panamericanos de 2023 reconoce que la vela en México se ha estancado bastante.

"No hay entrenadores de alto nivel, no hay entrenadores de vela capacitados, no hay infraestructura, está muy triste la situación", se lamentó Oetling.

"Después de los Juegos me tomaré un buen descanso y ya después decidiré, aunque la vela es mi pasión y estaré ligada a ella de por vida", aseguró .

La prueba de Vela se llevará a cabo en la Marina de Marsella. Los Juegos Olímpicos se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco. Editado por Javier Leira)