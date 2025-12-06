Envenenamiento de colmenas provoca inusual mortandad de abejas en Uruguay

Una inusual mortandad de abejas en colmenas diseminadas en campos agrícolas de varias regiones mantiene en alerta a Uruguay, mientras se investiga qué producto químico provocó la situación, dijo a la AFP este viernes el presidente de la Sociedad Apícola local.

Las primeras denuncias sobre millones de abejas muertas se hicieron a mediados de noviembre, pero con el paso de los días unos 60 productores detectaron más de 11.500 colmenas afectadas a lo largo de siete regiones del sur y litoral del país.

"Es una desgracia muy grande no solo para los productores, también es grave para la polinización, para agricultores, para el país en general", dijo a la AFP Jihmy Fiorelli, presidente de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU).

"Está más que claro que las muertes son por envenenamiento, pero no podemos decir qué producto puede ser el que se mal aplicó" hasta no tener los resultados de las muestras que se están analizando", señaló el presidente de una sociedad civil que reúne a unos 500 apicultores.

Estela Santos, entomóloga de la Universidad estatal, dijo a la AFP que es "seguro que fue un producto químico por el tipo de mortandad que se dio y por los análisis que se han estado haciendo a las colmenas afectadas".

"No hay ninguna enfermedad que explique la mortandad masiva que se estuvo dando. Sabemos que fue un producto químico, no sabemos cuál ni dónde se echó, pero el entorno de todas estas colmenas es agrícola", explicó la encargada de liderar la investigación.

En la misma línea, Alejandro Nario, director de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, aseguró a la AFP que el tipo de mortandad no es por cuestiones climáticas.

Sin embargo, destacó que es bastante "inusual" cómo se produjeron las muertes al ser en las colmenas y no sobre los cultivos donde se aplica el químico.

El ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) también monitorea la situación.

"Se enviarán muestras al exterior para analizar el principio activo o la gama de principios activos" que provocaron la mortandad, dijo a la AFP Gustavo Fripp, representante del MGAP en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola.

Para el ministerio de Ambiente es una prioridad conocer el origen de la contaminación, que pudo afectar a otros polinizadores naturales, para seguir trabajando en la gestión de plaguicidas, dijo Nario.

En el último recuento oficial se detectaron 585.000 colmenas, propiedad de 2.183 apicultores. En 2024 la producción de miel en Uruguay fue de 11.300 toneladas y alrededor del 90% fue exportada hacia Estados Unidos.

