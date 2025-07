Envía un mensaje de apoyo al hijo de Juana Rivas y avisa de que "está en riesgo la vida de un menor"

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha enviado "un mensaje de apoyo" a Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, que este martes debe ser entregado a su padre --que se sentará ante un juez en septiembre acusado de malos tratos--, y ha indicado que la cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión no es un argumento suficiente "cuando está en riesgo la vida de un menor". "Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, ha pedido por activa y por pasiva no volver con su padre, que tiene en juicio por malos tratos hacia él y hacia su hermano, fijado ya para septiembre. Ni el enfoque jurídico técnico ni la cooperación judicial entre Estados miembros de la Unión son argumentos suficientes cuando está en riesgo la vida de un menor", ha subrayado en rueda de prensa en el Congreso antes de la Junta de portavoces. La portavoz de Sumar ha lamentado que "Daniel no ha sido escuchado en ninguna instancia" y ha defendido que "los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados en procedimientos judiciales que afectan a sus vidas". Por ello, espera que "el Tribunal Constitucional responda favorablemente al recurso que ha presentado Juana Rivas" y que "Daniel se quede aquí". "La garantía del interés jurídico del menor constituye un principio rector del ordenamiento jurídico, así lo dice la Convención sobre Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor", ha remarcado. "Daniel lo ha dejado clarísimo. No quiere volver con su progenitor porque no quiere seguir o volver a vivir con miedo", ha insistido Martínez Barbero.