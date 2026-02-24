Enviada ucraniana: EEUU descontento por ataques a Rusia que afectaron sus intereses petroleros

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su descontento por los recientes ataques ucranianos contra el puerto ruso de Novorossiysk que han afectado intereses petroleros estadounidenses en Kazajistán, señaló el martes la principal enviada de Kiev en Washington

La embajadora Olga Stefanishyna destacó la preocupación de Estados Unidos cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa a Ucrania

“Este acercamiento no estuvo relacionado con alentar a Ucrania a abstenerse de atacar la infraestructura militar y energética rusa. Estuvo relacionado con el hecho mismo de que allí se vieron afectados intereses económicos estadounidenses", declaró Stefanishyna a los periodistas en Washington. "Sucedió, y hemos tomado nota”

El Departamento de Estado no respondió de momento a una solicitud de comentarios

Caspian Pipeline Consortium opera un oleoducto que se extiende desde la costa del Caspio, en el noroeste de Kazajistán, hasta el puerto de Novorossiysk en el mar Negro. El oleoducto transporta gran parte de las exportaciones de crudo de tres importantes yacimientos kazajos en los que los gigantes energéticos estadounidenses, Chevron y ExxonMobil, tienen participación

El G7, integrado por las principales naciones industrializadas, emitió el martes una declaración de sus líderes para conmemorar el cuarto aniversario de la guerra, en la que reafirmó su “apoyo inquebrantable a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su derecho a existir, así como de su libertad, soberanía e independencia”. La declaración también elogió los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania

La Asamblea General de Naciones Unidas también aprobó el martes una resolución en la que expresó su apoyo a Ucrania, pero Estados Unidos fue uno de los 51 países que se abstuvo. Washington había fracasado en su intento por eliminar de la resolución las referencias a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La vice embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, afirmó que Estados Unidos apoya un alto el fuego inmediato, pero que la redacción sobre la soberanía y la integridad territorial de Ucrania sería una “distracción” en las negociaciones de paz con Rusia

Durante las conversaciones mediadas por Estados Unidos, el presidente ruso Vladímir Putin ha mantenido exigencias maximalistas, insistiendo en que Kiev retire a sus fuerzas de cuatro regiones ucranianas que Moscú se anexó ilegalmente, pero que nunca capturó por completo. Trump ha sostenido que es inevitable que Rusia termine por asumir el control del territorio ucraniano y ha presionado al mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy para que llegue a un acuerdo que salve vidas

Zelenskyy aseguró que su país ha resistido el embate de un ejército ruso que lo supera en tamaño y equipamiento, el cual ha capturado apenas el 0,79% del territorio ucraniano durante el último año de combates, de acuerdo con el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington. Rusia controla ahora casi el 20% de Ucrania

Trump pronunciará más tarde su discurso anual sobre el Estado de la Unión. Stefanishyna dijo que espera que Trump, quien ha priorizado el fin de la guerra, toque el tema, aunque no anticipó cambios importantes en su mensaje

“Pero, al mismo tiempo, queremos que el presidente Trump nos escuche antes del discurso de que, ya saben, pese a toda la complejidad y la tragedia de lo que está ocurriendo en Ucrania, el pueblo ucraniano sigue confiando enormemente en su liderazgo”, subrayó

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa