Enviado de EEUU: Arabia Saudí y Qatar invertirían en zonas de Líbano donde Hezbollah se desarme

BEIRUT (AP) — Arabia Saudí y Qatar están listos para invertir en una zona económica en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel, que crearía empleos para los miembros del grupo miliciano Hezbollah y sus seguidores una vez que depongan sus armas, dijo el martes el enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio.

Tom Barrack hizo sus comentarios en Beirut después de viajar a Israel y Siria, donde habló con funcionarios sobre la situación actual en Líbano tras la decisión del gobierno libanés este mes de desarmar a Hezbollah para finales de año. El líder de Hezbollah rechazó el plan del gobierno y prometió mantener las armas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que las fuerzas israelíes podrían comenzar a retirarse del territorio que ocupan en el sur de Líbano tras la "trascendental decisión" del gobierno libanés de desarmar a Hezbollah.

El ejército libanés, respaldado por Estados Unidos, está preparando un plan para el desarme de Hezbollah que debería estar listo para finales de agosto. Se espera que el gobierno discuta el plan del ejército y lo apruebe durante una reunión programada para el 2 de septiembre.

"Tenemos que hacer que el dinero entre en el sistema. El dinero vendrá del Golfo", dijo Barrack a los periodistas después de reunirse con el presidente, Joseph Aoun. "Qatar y Arabia Saudí son socios y están dispuestos a hacer eso por el sur (de Líbano) si estamos pidiendo a una parte de la comunidad libanesa que renuncie a su sustento".

"Tenemos 40.000 personas a las que paga Irán por luchar. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Quitarles el arma y decir 'por cierto, buena suerte plantando olivos'? Eso no puede pasar. Tenemos que ayudarles", expresó Barrack, en referencia a decenas de miles de miembros de Hezbollah que han sido financiados por Teherán desde principios de la década de 1980.

"Nosotros, todos nosotros, el Golfo, Estados Unidos, los libaneses, vamos a actuar juntos para crear un foro económico que va a producir un sustento", afirmó Barrack.

Cuando se le preguntó por qué Estados Unidos no va a discutir el tema de Hezbollah directamente con Irán en lugar de viajar a Israel y Siria, Barrack dijo: "¿Cree que eso no está sucediendo? Adiós". Luego Barrack terminó su conferencia de prensa y salió de la sala.

En comentarios sobre la fuerza de paz de la ONU que ha estado desplegada en el sur de Líbano desde que Israel invadió el país por primera vez en 1978, Barrack dijo que Estados Unidos preferiría financiar al ejército libanés en lugar de a la fuerza conocida como UNIFIL.

Hablando sobre la votación de esta semana en las Naciones Unidas en Nueva York, Barrack dijo que Estados Unidos apoya extender el mandato de UNIFIL por solo un año.

Al día siguiente del ataque liderado por Hamas contra Israel desde Gaza el 7 de octubre de 2023, Hezbollah comenzó a lanzar cohetes a través de la frontera en apoyo de su aliado palestino, lo que inició un conflicto de bajo nivel entre Israel y Hezbollah. El conflicto derivó en una guerra en septiembre de 2024 y dejó más de 4000 muertos, además de causar daños por valor de US$11.000 millones en Líbano, según el Banco Mundial.

La guerra terminó en noviembre con un alto el fuego mediado por Estados Unidos y desde entonces Hezbollah dice que se ha retirado de la zona fronteriza. Israel ha continuado con ataques aéreos casi diarios que han matado a decenas de miembros de Hezbollah.

Amnistía Internacional dijo en un informe publicado el martes que había identificado más de 10.000 edificios que fueron "gravemente dañados o destruidos" en el sur de Líbano entre octubre de 2024 y enero de este año.

Las fuerzas israelíes permanecieron en gran parte de la zona fronteriza durante semanas después de que el acuerdo de alto el fuego entrara en vigor y todavía mantienen cinco puntos estratégicos.

El informe de Amnistía alegó que las fuerzas israelíes podrían haber violado el derecho internacional al destruir propiedades civiles en áreas que estaban controlando con "explosivos colocados manualmente y bulldozers" después de que los combates activos habían terminado y ya no había una "necesidad militar imperativa".

____

La periodista de Associated Press Abby Sewell contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.