Enviado de EEUU Witkoff afirma que se reunirá con Putin el jueves
DAVOS, Suiza, 21 ene (Reuters)
Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el yerno de Trump, Jared Kushner, con el líder ruso, Vladimir Putin, el jueves
"Planeamos hablar de paz, y de Ucrania y Rusia", dijo Witkoff a la prensa un día después de reunirse con su homólogo ruso en Davos. "Tengo esperanzas (...) necesitamos una paz."
Preguntado sobre si se reunirá con funcionarios ucranianos más tarde, dijo que "lo haremos", pero no dio más detalles.
La agencia estatal de noticias TASS indicó, citando al Kremlin, que Witkoff y Putin se reunirán en Moscú.
Witkoff afirmó con anterioridad a la CNBC que Rusia solicitó la reunión, añadiendo que "creo que es una declaración significativa por su parte".
El Kremlin dijo la semana pasada que se estaba preparando para recibir a Witkoff y Kushner en Moscú para conversaciones de paz sobre Ucrania, pero que no se habían fijado fechas.
Preguntado sobre si Putin se unirá a la Junta por la Paz de Trump, Witkoff afirmó a la CNBC que "creo que sí", y reiteró que se había cursado una invitación a Putin para que lo haga.
La reunión de Witkoff con el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, al margen del Foro Económico Mundial del martes duró dos horas, según informó una fuente a Reuters.
(Reporte de Yalahuzian Vitalii en Davos y Devika Nair en Bengaluru; reporte adicional de Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)