Enviado de Trump confirma que Hamás ha acordado liberar al último rehén estadounidense vivo en Gaza

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Hamás anunció el domingo que Edan Alexander, el último rehén estadounidense con vida en Gaza, será liberado como parte de los esfuerzos para alcanzar un alto el fuego, reabrir los cruces fronterizos que permanecen bloqueados por Israel y reanudar la distribución de ayuda. Dos funcionarios de Hamás dijeron a The Associated Press que tienen previsto que la liberación se produzca dentro de las próximas 48 horas.

Steve Witkoff, enviado para Oriente Medio del presidente estadounidense Donald Trump, confirmó el domingo en un mensaje a la AP que Hamás había acordado liberar a Alexander como un gesto de buena voluntad hacia Trump.

El anuncio de la primera liberación de rehenes desde que Israel rompió un alto el fuego en marzo pasado se produce poco antes de la visita de Trump a Oriente Medio de esta semana. La noticia destaca la disposición del aliado más cercano de Israel para reavivar las conversaciones de alto el fuego luego de 19 meses de conflicto, en momentos en que las desesperación va en aumento entre los familiares de los rehenes y los más de 2 millones de habitantes de Gaza ante el nuevo bloqueo israelí.

“Este fue un paso de buena voluntad con Estados Unidos y los esfuerzos de los mediadores —Qatar y Egipto— para poner fin a esta brutal guerra y el regreso de todos los rehenes vivos y los restos a manos de sus seres queridos”, publicó Trump el domingo en su plataforma de redes sociales, Truth Social. “Ojalá este sea el primero de esos últimos pasos necesarios para ponerle fin a este brutal conflicto. ¡Espero con ansias un día de celebraciones!”.

Alexander es un soldado israelí-estadounidense que creció en Nueva Jersey. Fue secuestrado de su base durante el ataque que encabezó Hamás el 7 de octubre de 2023, el cual desató la guerra en Gaza.

La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló que Estados Unidos le informó sobre la intención de Hamás de liberar a Alexander "sin compensación ni condiciones" y que se tiene previsto que esta medida conduzca a negociaciones sobre una tregua. El gobierno de Netanyahu se enfureció por las conversaciones directas entre Estados Unidos y Hamás a principios de este año —las cuales resultaron en una oferta del grupo miliciano para liberar a Alexander y los cuerpos de otros cuatro rehenes siempre que Israel se comprometiera nuevamente con un acuerdo de alto el fuego. Israel, sin embargo, reanudó su ofensiva pocos días después.

Witkoff dijo a AP que, con la liberación de Alexander, Hamás tiene como objetivo reanudar las conversaciones sobre un alto el fuego, la liberación de rehenes adicionales y un aumento en la entrega de ayuda humanitaria en Gaza antes de que Israel cumpla con su amenaza de tomar todo el territorio.

Khalil al-Hayyah, uno de los líderes de Hamás en Gaza, dijo que el grupo ha estado en contacto con el gobierno estadounidense en los últimos días.

Explicó en un comunicado que Hamás está dispuesto a "iniciar inmediatamente negociaciones intensivas" para alcanzar un acuerdo final para una tregua a largo plazo que incluya el fin de la guerra, el intercambio de prisioneros palestinos y rehenes en Gaza y la entrega del poder en Gaza a un cuerpo independiente de tecnócratas.

Las conversaciones indirectas entre Hamás y Estados Unidos comenzaron hace cinco días, dijeron un funcionario egipcio y un alto funcionario de Hamás a The Associated Press, y ambos describieron la liberación de Alexander como un gesto de buena voluntad.

El alto funcionario de Hamás, quien habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a dar declaraciones a la prensa, señaló que se tiene previsto que Alexander sea liberado el lunes. A Hamás se le recomendó "entregar un regalo al presidente Trump y a cambio él dará uno mejor", dijo el funcionario.

Otro funcionario de Hamás, quien también pidió el anonimato a cambio de discutir las negociaciones, dijo que la liberación de Alexander podría ocurrir en las próximas 48 horas, añadiendo que Israel deberá suspender su ofensiva por un par de horas.

El funcionario egipcio involucrado en las negociaciones de alto el fuego, quien habló bajo condición de anonimato a fin de discutir sobre las conversaciones, destacó que Hamás recibió garantías por parte del gobierno de Estados Unidos a través de mediadores egipcios y qataríes de que la liberación de Alexander "pondrá todos los archivos sobre la mesa de negociación", incluyendo un fin a la guerra.

Los padres de Alexander no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Trump y Witkoff han mencionado frecuentemente a Alexander, ahora de 21 años, en los últimos meses. Witkoff viajaba el lunes a la región antes de la anticipada liberación de Alexander.

"Cada vez que dicen el nombre de Edan, es como si no lo hubieran olvidado. No olvidaron que es estadounidense, y están trabajando en ello", manifestó la madre de Edan, Yael Alexander, a The Associated Press a principios de este año .

Hamás publicó un video de Alexander en noviembre durante el fin de semana de Acción de Gracias, declaró su madre. El video fue difícil de ver mientras el suplicaba por ayuda en medio del llanto, pero fue un alivio ver la señal más reciente de que estaba vivo, dijo ella.

Cincuenta y nueve rehenes aún permanecen en Gaza y se cree que la tercera parte de ellos sigue con vida, después de que la mayoría del resto fueron liberados en acuerdos de alto el fuego u otros pactos. El Foro de Familias de Rehenes, que representa a la mayoría de las familias de rehenes, indicó que la liberación de Alexander "debe marcar el comienzo de un acuerdo integral" bajo el cual sean liberados todos los demás.

Trump, cuyo gobierno ha expresado su pleno apoyo a las acciones de Israel, visitará esta semana Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos como parte de una gira regional.

Continúa el bombardeo

Ataques israelíes durante la noche y hasta el domingo mataron a 15 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según funcionarios locales de salud.

Dos de los ataques alcanzaron tiendas de campaña en la ciudad sureña de Jan Yunis, los cuales cobraron la vida de dos niños y sus padres, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Otras siete personas murieron en ataques en otros lugares, incluidos un hombre y su hijo en un vecindario de Ciudad de Gaza, según hospitales y el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí dice que únicamente ataca a combatientes y trata de evitar dañar a civiles. Culpa a Hamás por las muertes de civiles porque los milicianos operan desde zonas densamente pobladas.

Israel ha sellado Gaza a todas las importaciones, incluidos alimentos, medicinas y refugios de emergencia, durante más de 10 semanas, lo que asegura se trata de una táctica de presión para forzar a Hamás a liberar a los rehenes. En marzo, Israel rompió el alto el fuego que había facilitado la liberación de más de 30 rehenes.

Los grupos de ayuda afirman que la crisis humanitaria es peor que en cualquier otro momento de la guerra debido a la escasez de alimentos.

La guerra comenzó cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando a 251 como rehenes.

La ofensiva de Israel ha dejado a más de 52.800 palestinos muertos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre combatientes y civiles. La ofensiva ha destruido vastas áreas del territorio y desplazado a alrededor del 90% de sus cerca de 2 millones de habitantes.

Israel recupera restos de soldado muerto en Líbano en 1982

Por otra parte, Israel dijo que recuperó los restos de un soldado que murió en 1982 durante una batalla en el sur del Líbano después de haber estado clasificado como desaparecido durante más de cuatro décadas.

El ejército israelí dijo que los restos del sargento de primera clase Tzvi Feldman fueron recuperados desde lo profundo de Siria, sin proporcionar más detalles.

Netanyahu visitó a los hermanos sobrevivientes de Feldman el domingo y les dijo que el derrocamiento del presidente sirio Bashar Assad a finales del año pasado abrió una "oportunidad" que le permitió al ejército y al Mossad —la agencia de inteligencia exterior de Israel— reunir inteligencia adicional y eventualmente localizar y recuperar el cuerpo, según un video publicado por su oficina.

Feldman desapareció, junto con otros cinco soldados israelíes, en una batalla con fuerzas sirias en la ciudad libanesa de Sultan Yaaqoub.

___

Magdy informó desde El Cairo y Miller desde Washington. Los periodistas de Associated Press Bassem Mroue en Beirut, Melanie Lidman en Tel Aviv, Israel, y Darlene Superville, en Washington, contribuyeron con este despacho.