Enviado de Trump se reúne con Netanyahu por ayuda en Gaza e impulso al alto el fuego

Por Maayan Lubell y Nidal al-Mughrabi

31 jul (Reuters) - El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se reunió el jueves con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un intento de salvar las conversaciones sobre una tregua en Gaza y abordar la crisis humanitaria en el enclave palestino, donde se ha advertido de que se está produciendo una hambruna.

Poco después de la llegada de Witkoff a Israel, el presidente estadounidense Donald Trump publicó en su plataforma Truth Social: "¡¡¡La forma más rápida de acabar con la Crisis Humanitaria en Gaza es que Hamás SE RINDA Y LIBERE A LOS REHENES!!!".

En el último aparente giro diplomático de Washington, respaldando a Israel contra los palestinos y divergiendo de sus aliados europeos, el Departamento de Estado anunció sanciones a funcionarios de la Autoridad Palestina y la Organización para la Liberación de Palestina, acusándoles de socavar los esfuerzos de paz.

La AP y la OLP, rivales de los combatientes de Hamás que controlan Gaza, son aceptados a nivel internacional como representantes del pueblo palestino y administradores de un estado palestino que Francia, Reino Unido y Canadá han dicho en los últimos días que podrían reconocer pronto como independiente.

Un portavoz de la AP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La repercusión total de la medida estadounidense no quedó clara al momento, ya que el Departamento de Estado dijo que se prohibiría viajar a Estados Unidos a las personas afectadas, pero no las identificó.

Dos ministros israelíes de alto rango, el de Defensa, Israel Katz, y el de Justicia, Yariv Levin, expresaron su apoyo el jueves a la anexión de Cisjordania, territorio ocupado por Israel donde los palestinos aspiran a construir su estado.

"En este preciso momento se presenta una oportunidad que no debe desaprovecharse", escribieron. Los palestinos afirman que la anexión cerraría la perspectiva de una solución de dos estados y pondría fin a cualquier proceso de paz.

Las conversaciones indirectas de alto el fuego entre Israel y Hamás en Doha terminaron en punto muerto la semana pasada, con un intercambio de culpas entre las partes por el estancamiento y la persistencia de diferencias sobre asuntos como el alcance de la retirada de las fuerzas israelíes.

Witkoff llega a la región en un momento en que Israel se enfrenta a una creciente presión internacional por la destrucción generalizada de Gaza y las restricciones a la ayuda en el territorio. (Escrito por Maayan Lubell y Charlotte Greenfield; editado en español por Irene Martínez y Carlos Serrano)