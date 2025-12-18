Enviado especial de EE. UU. se reunirá con funcionarios de Oriente Medio en conversaciones sobre Gaza

JERUSALÉN (AP) — El enviado especial del presidente Donald Trump para Oriente Medio recibirá el viernes a altos funcionarios de países de la región que median el alto el fuego en Gaza en un intento por impulsar el frágil acuerdo hacia su próxima fase, señaló un funcionario del Departamento de Estado.

El enviado especial, Steve Witkoff, es el delegado clave de Trump para manejar las negociaciones de paz. Se reunirá en Miami con funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía, dijo el funcionario del Departamento de Estado, quien habló bajo condición de anonimato para adelantar una reunión que aún no ha sido anunciada públicamente.

En la reunión, los funcionarios revisarán la implementación de la fase 2 del acuerdo.

La tregua mediada por Estados Unidos entró en vigor el 10 de octubre, dando un respiro tras más de dos años de guerra.

En la primera fase, Hamás devolvió a los rehenes que tenía en su poder mientras que Israel hizo lo propio con miles de prisioneros palestinos y permitió la entrada de más ayuda humanitaria en el enclave devastado por la guerra. El alto el fuego se ha estancado desde entonces debido a que ambas partes se acusan mutuamente de violaciones.

La segunda fase, mucho más desafiante, presuntamente implica el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, un cuerpo de gobierno tecnocrático supervisado internacionalmente para Gaza, el desarme de Hamás y más retiradas de tropas israelíes del territorio. El proceso será supervisado por una “Junta de Paz” presidida por el presidente Donald Trump.

Ni la junta ni la fuerza internacional se han integrado aún. Israel ha expresado su oposición a la posible participación de varios países, entre ellos, Turquía.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía confirmó la participación del ministro Hakan Fidan en las conversaciones del viernes en Miami. El primer ministro de Qatar, quien también es el ministro de Relaciones Exteriores del país, dijo en una entrevista con Al Jazeera que él también se integraría a la reunión.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani agregó que existe una “necesidad urgente” de avanzar a la siguiente fase y formar un gobierno civil palestino en Gaza. Afirmó que la fuerza internacional no debe “proteger a una parte a expensas de otra”.

También acusó a Israel de cometer repetidas violaciones, diciendo que éstas corren el riesgo de socavar el acuerdo y colocar a los mediadores en una “posición embarazosa”.

Hamás pide más presión internacional sobre Israel para abrir cruces fronterizos clave, cesar ataques mortales y permitir la entrada de una mayor cantidad de ayuda en la franja. Israel exige que el grupo armado devuelva los restos de un último rehén, Ran Gvili.

Mientras tanto, los palestinos en Gaza luchan con la falta de ayuda. La comida sigue siendo escasa mientras el territorio lucha por recuperarse de la hambruna, que afectó varias partes de Gaza durante la guerra.

En el ataque inicial encabezado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes. Casi todos los cautivos o sus restos han sido devueltos en acuerdos de alto el fuego u otro tipo.

La campaña de Israel en Gaza, que ha durado ya dos años, ha provocado la muerte de más de 70.660 palestinos, aproximadamente la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre combatientes y civiles en su conteo.

___

Lee informó desde Washington. Samy Magdy en El Cairo y Suzan Fraser en Ankara contribuyeron a este informe.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.