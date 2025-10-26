Enviado ruso critica los "intentos" de entorpecer el diálogo con EE.UU.

El principal negociador económico de Rusia criticó el domingo los "intentos titánicos" de frustrar el diálogo con Estados Unidos después de que Washington impusiera sanciones a empresas petroleras rusas en coincidencia con la visita que él desarrolla a ese país.

La visita se produce en un momento en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su creciente frustración con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y su negativa a aceptar un alto el fuego en el conflicto en Ucrania, que dura ya casi cuatro años.

A principios de esta semana, Trump dijo que no agendaría ninguna conversación con Putin, alegando que no quería "perder [su] tiempo".

Sin embargo, el enviado para asuntos económicos de Putin, Kirill Dmitriev, que llegó a Estados Unidos el viernes, afirmó que Moscú está "comprometido con un diálogo constructivo y con comunicar claramente la posición de Rusia".

"Estamos viendo intentos titánicos de entorpecer cualquier diálogo entre Rusia y Estados Unidos y de difundir desinformación", declaró Kirill Dmitriev en un video publicado en Telegram.

Dmitriev se reunió con funcionarios de la administración Trump el viernes y el sábado, según informó a AFP una fuente rusa cercana a las conversaciones. Se esperaba que las conversaciones continuaran el domingo.

El enviado del Kremlin se reunió con la congresista republicana por Florida Anna Paulina Luna, que estaba organizando "una reunión entre miembros del Congreso estadounidense y la Duma rusa para fomentar el diálogo parlamentario", declaró el domingo en X.

En su mensaje en Telegram, Dmitriev -exbanquero de Goldman Sachs y graduado de Stanford- afirmó que dicha reunión se celebraría "en un futuro próximo".

Rusia ha rechazado sistemáticamente los llamamientos a un alto el fuego en Ucrania. Su último ataque nocturno contra Kiev mató a tres personas y dejó decenas de heridos, informó el domingo el alcalde de la capital ucraniana.

