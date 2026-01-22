Enviados de EEUU llegan a Moscú para hablar con Putin sobre Ucrania: web de rastreo de vuelos

MOSCÚ, 22 ene (Reuters) -

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Moscú el jueves por la noche para mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin sobre un acuerdo de paz para Ucrania, según el seguimiento de su avión en el sitio de tráfico aéreo Flightradar24.

Los dos estadounidenses volaron desde Suiza, donde se reunieron con funcionarios ucranianos esta semana y el presidente Donald Trump se encontró con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskiy en Davos el jueves.

(Reporte de Maxim Rodionov, escrito por Mark Trevelyan, edición de Chris Reese, edición en español de Raúl Cortés Fernández)