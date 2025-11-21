Enviados del G20 acuerdan borrador de declaración de líderes sin EE. UU.: fuentes

JOHANNESBURGO, 21 de noviembre (Reuters) - Los enviados del G20 han acordado un borrador de declaración de los líderes de cara a la cumbre de este fin de semana en Johannesburgo sin la aportación de Estados Unidos, dijeron el viernes cuatro fuentes familiarizadas con el asunto.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado que boicoteará la cumbre por desacuerdos con el país anfitrión, Sudáfrica.

Aunque temían que la ausencia de su miembro más poderoso echara por tierra una declaración en el G20, algunos analistas seguían viendo una oportunidad para Sudáfrica, decidida a establecer una agenda para los líderes mundiales ante la hostilidad de Trump a la diplomacia multilateral.

Ninguna de las fuentes divulgó detalles del contenido de la declaración.

El presidente Cyril Ramaphosa dijo el jueves que Sudáfrica estaba en conversaciones con Estados Unidos sobre su posible participación en la cumbre, aunque la Casa Blanca lo negó más tarde.

Trump rechazó la agenda del país anfitrión para la cumbre de promover la solidaridad y ayudar a las naciones en desarrollo a adaptarse a los peores desastres climáticos, la transición a la energía limpia y reducir sus costos excesivos de deuda.

