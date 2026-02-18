Enviados ucranianos y rusos mantienen en Ginebra un segundo día de diálogos mediados por EEUU

GINEBRA (AP) — Enviados de Moscú y Kiev se reunieron en Ginebra el miércoles para un segundo día consecutivo de conversaciones mediadas por Estados Unidos, en las que los funcionarios intentan tender puentes entre diferencias políticas y militares derivadas de la invasión de plena escala en Ucrania iniciada por Rusia hace casi cuatro años.

“Se están llevando a cabo consultas en grupos de trabajo por áreas dentro de las vías política y militar", escribió en inglés en X el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov. "Estamos trabajando en aclarar los parámetros y mecanismos de las decisiones discutidas ayer”.

Las negociaciones en Suiza son la tercera ronda de conversaciones directas organizadas por Estados Unidos, después de encuentros a principios de este año en Abu Dabi que los funcionarios describieron como constructivos, pero que no arrojaron ningún avance.

El enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en redes sociales que el impulso de Washington por la paz en Ucrania durante el último año ha “generado un progreso significativo”. No dio más detalles, y los combates han continuado.

Los dos ejércitos están enfrascados en batallas a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1250 kilómetros (750 millas), mientras Rusia bombardea zonas civiles de Ucrania. Durante la noche, Rusia lanzó un misil balístico y 126 drones de largo alcance contra Ucrania, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

Un ataque ruso con drones en la ciudad sureña de Zaporiyia mató a una mujer e hirió a siete personas, incluidos dos niños pequeños, según el jefe de la administración militar regional, Ivan Fedorov.

Rusia y Ucrania parecen seguir muy alejadas en sus exigencias para un acuerdo de paz.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha ofrecido un alto el fuego y una reunión cara a cara con el líder ruso, Vladimir Putin. Pero Moscú quiere un acuerdo integral antes de comprometerse con una tregua.

Los objetivos clave de Putin siguen siendo los que declaró cuando Rusia invadió a su vecino el 24 de febrero de 2022: ucrania debe renunciar a unirse a la OTAN, reducir drásticamente el tamaño de su ejército, así como proteger la lengua y la cultura rusas para mantener al país en la órbita de Moscú.

Además, Putin quiere que Kiev retire sus fuerzas de las cuatro regiones que Moscú ha ocupado, pero que no controla por completo.

Zelenskyy afirma que Ucrania no cederá territorio a Rusia.

Novikov informó desde Kiev, Ucrania.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.