Envían un mensaje a teléfonos de la provincia de León para alertar de los incendios

LEÓN, 16 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil de Emergencia de la Junta de Castilla y León ha enviado un aviso ES-Alert a teléfonos móviles de la provincia de León con el objetivo de alertar por los incendios forestales que se desarrollan. Según ha informado el 1-1-2 Castilla y León en la red social 'X', el mensaje se ha enviado para informar de la "máxima alerta" por los incendios en la provincia y pedir que no se realicen actividades en el medio natural, así como que la población evite acercarse a los puntos afectados.

De acuerdo a datos de la plataforma de la Junta Inforcyl, a las 19.15 horas de este sábado, 16 de agosto, la provincia de León tiene activos siete incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, los originados en Yeres, Llamas de Cabrera, Anllares del Sil, Fasgar, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas. Igualmente, la provincia se ve afectada por el fuego del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), también de gravedad 2. Además, tiene otros tres incendios en IGR 1, los originados en Gestoso, La Uña y Orallo.

