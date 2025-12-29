Envían un mensaje ES-Alert a la población de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento de la rambla de las Colonias

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 29 dic. 2025 (Europa Press).

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Comunidad ha enviado un mensaje por el sistema ES-Alert a la población de Los Alcázares ante el riesgo de desbordamiento en la rambla de las Colonias debido a las lluvias registradas en las últimas horas.

Ha sido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, quien ha confirmado ese envío a través de sus redes sociales.

López Miras ha pedido a la ciudadanía que actúe con precaución, no cruce cauces de agua con vehículos y evite desplazamientos y bajar a los sótanos.