Enviar soldados a Minneapolis para redada migratoria sería inconstitucional, dice el alcalde

MINNEAPOLIS (AP) — El alcalde de Minneapolis afirmó que enviar soldados en servicio activo a Minnesota para ayudar con una represión de inmigración es una idea ridícula e inconstitucional, mientras instaba a los manifestantes a permanecer pacíficos para que el presidente no vea la necesidad de enviar al ejército.

Las protestas diarias han continuado durante todo enero desde que el Departamento de Seguridad Nacional intensificó las redadas migratorias en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul al traer a más de 2.000 agentes federales.

En un vecindario diverso donde se ha visto frecuentemente a los agentes, trabajadores postales marcharon el domingo, coreando: "Protejan nuestras rutas. ICE Fuera".

El Pentágono ha ordenado que unos 1.500 soldados en servicio activo con base en Alaska, que se especializan en operar en condiciones árticas, estén listos en caso de un posible despliegue a Minnesota, dijeron dos funcionarios de defensa el domingo.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes militares sensibles, indicaron que dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército han recibido órdenes de prepararse para desplegarse.

Un funcionario de defensa señaló que las tropas están listas para desplegarse en Minnesota si el presidente Donald Trump invoca la Ley de Insurrección.

La ley del siglo XIX, raramente utilizada, le permitiría enviar militares a Minnesota, donde los manifestantes han estado confrontando a agentes federales de inmigración durante semanas. Desde entonces, ha retrocedido en la amenaza, al menos por ahora.

"Es ridículo, pero no nos dejaremos intimidar por las acciones de este gobierno federal", declaró el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, en el programa State of the Union de CNN el domingo. "No es justo y es completamente inconstitucional".

Miles de ciudadanos de Minneapolis están ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión y las protestas han sido pacíficas, destacó Frey.

"No vamos a morder el anzuelo. No vamos a responder al caos de Donald Trump con nuestro propio tipo de caos aquí", expresó Frey.

El gobernador Tim Walz ha movilizado a la Guardia Nacional de Minnesota, aunque no se han desplegado unidades en las calles.

Peter Noble se unió a docenas de otros trabajadores del Servicio Postal el domingo en su único día libre de sus rutas de correo para marchar contra las redadas. Pasaron por el lugar donde un agente mató a Renee Good, una ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, durante una confrontación el 7 de enero.

"Los he visto conduciendo imprudentemente por las calles mientras estoy en mi ruta, poniendo vidas en peligro", sostuvo Noble.

La cartera Susan Becker apuntó que salió a marchar en el día más frío desde que comenzó la represión porque es importante seguir diciéndole al gobierno federal que cree que lo que está haciendo está mal. Dijo que las personas en su ruta han informado que ICE irrumpe en edificios de apartamentos y derriba a personas en el estacionamiento de centros comerciales.

"Estas personas son en su mayoría ciudadanos e inmigrantes. Pero son ciudadanos, y merecen estar aquí; se han ganado su lugar y son buenas personas", comentó Becker.

Un miembro republicano de la Cámara de Representantes pidió a Walz que modere sus comentarios sobre luchar contra el gobierno federal y en su lugar comience a ayudar a las fuerzas del orden.

Muchos de los agentes en Minnesota son vecinos que simplemente están haciendo sus trabajos, manifestó el líder de la mayoría de la Cámara, Tom Emmer, a WCCO-AM en Minneapolis.

"Estas no son personas malintencionadas. Pero en este momento, sienten que están bajo ataque. No saben de dónde vendrá el próximo ataque ni quién será. Así que la gente debe tener en cuenta que esto comienza desde arriba", manifestó Emmer.

En las redes sociales, se han publicado videos de policías rociando a manifestantes con gas pimienta, derribando puertas y tomando a personas por la fuerza bajo custodia. El viernes, un juez federal dictaminó que los policías no pueden detener ni usar gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos que no están obstruyendo a las autoridades, incluso cuando están observando las detenciones de inmigrantes.

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Konstantin Toropin en Washington, Steve Karnowski en Minneapolis, Edith M. Lederer en las Naciones Unidas y Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.