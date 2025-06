Envío de tropas de la Guardia Nacional por protestas no es nuevo en EE.UU.

El envío de efectivos de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump a Los Ángeles en respuesta a las protestas de la población por las redadas migratorias del gobierno federal es el último ejemplo en una larga historia de funcionarios electos de Estados Unidos que envían soldados para tratar de aplacar disturbios relacionados con protestas por los derechos civiles.

Las tropas de la Guardia Nacional suelen desplegarse para emergencias y desastres naturales con el permiso de los gobernadores de los estados a los que acuden, pero Trump, un republicano, envió alrededor de 1000 soldados de la Guardia Nacional de California a Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ambos demócratas.

Los enfrentamientos comenzaron el viernes, cuando decenas de manifestantes se reunieron frente a un cárcel federal para exigir la liberación de más de 40 personas arrestadas por las autoridades federales de inmigración en diversas partes de Los Ángeles como parte de la campaña de deportación masiva de Trump.

Trump dijo el sábado que era necesario federalizar las tropas para "enfrentar la anarquía" en California. Newsom expresó que la orden de Trump era una "reacción completamente exagerada", y que se hizo para "provocar intencionadamente y solo escalará las tensiones".

Algunos de los despliegues anteriores de la Guardia Nacional han preservado la paz en medio de represiones violentas por parte de las policías locales o de amenazas, pero a veces han generado más tensión entre las personas que protestaban por los derechos civiles o la igualdad racial.

En raras ocasiones, los presidentes estadounidenses han invocado una ley del siglo XVIII llamada la Ley de Insurrección, que es el principal mecanismo legal que un presidente puede usar para activar el ejército o la Guardia Nacional durante tiempos de rebelión o disturbios. Otras veces han recurrido a una ley federal similar que permite al presidente federalizar las tropas de la Guardia Nacional bajo ciertas circunstancias, que es lo que hizo Trump el sábado.

Aquí hay un vistazo a algunos de los despliegues más notables:

Protestas por George Floyd en Los Ángeles en 2020

Hace casi cinco años, Newsom desplegó aproximadamente 8000 miembros de la Guardia Nacional para sofocar las protestas contra la injusticia racial inspiradas por la muerte de George Floyd, un afroestadounidense, a manos de policías de raza blanca, en Minnesota. Más de la mitad de los soldados desplegados en California fueron enviadas al condado de Los Ángeles, donde la policía arrestó a más de 3000 personas. Los funcionarios de la ciudad en ese momento, incluido el entonces alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, apoyaron la decisión de Newsom.

Protestas por Rodney King en 1992

Algunos han comparado la decisión de Trump del sábado con el uso de la Ley de Insurrección por parte de George H.W. Bush para responder a los disturbios en Los Ángeles en 1992, después de la absolución de los policías de raza blanca que fueron grabados en video golpeando al automovilista negro Rodney King. En sólo seis días, las protestas se convirtieron en uno de los disturbios raciales más mortales en la historia de Estados Unidos, con 63 personas fallecidas, nueve de las cuales murieron a manos de la policía.

Syreeta Danley, una maestra del sur de Los Ángeles, dijo que recuerda vívidamente ver humo negro desde su porche durante los levantamientos de 1992, cuando era adolescente.

Danley expresó que en ese momento parecía que a las agencias de seguridad pública les importaba más el daño a la propiedad en los vecindarios más ricos que las faltas de los agentes que dieron pie a los disturbios.

Señaló que algunas personas en su vecindario todavía tenían más miedo de la policía que de la Guardia Nacional, porque una vez que las tropas se fueron, la policía local "tenía luz verde para seguir agrediendo a la gente".

Protestas en Watts en 1965

Hubo protestas mortales en el vecindario de Watts, en Los Ángeles, en 1965 en respuesta a la indignación acumulada por una fuerza policial abusiva y la falta de recursos para la comunidad. Más de 30 personas murieron, dos tercios de las cuales fueron baleadas por la policía o la Guardia Nacional. Muchos dicen que el vecindario nunca se ha recuperado completamente de los incendios que arrasaron cientos de edificios. Protestas por la integración en los años 1950-1960 En 1956, el gobernador de Tennessee llamó a las tropas del estado para ayudar a hacer cumplir la integración en Clinton, Tennessee, después de que los supremacistas blancos resistieran violentamente las órdenes federales contra la segregación de los afroestadounidenses. El presidente Dwight Eisenhower llamó a la Guardia Nacional de Arkansas y a la 101ra División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos en 1957 para escoltar a nueve estudiantes negros que entraron en una escuela que anteriormente era solo para blancos. Unos años más tarde, la Guardia Nacional de Maryland permaneció en la pequeña ciudad de Cambridge durante dos años después de que el gobernador demócrata de Maryland, J Millard Tawes, llamara a las tropas en 1963 para mediar en los enfrentamientos violentos entre turbas blancas y manifestantes negros que exigían un alto a la segregación. Protesta por los derechos electorales en Selma, Alabama, en 1965 Las tropas de la Guardia Nacional jugaron un papel fundamental en la marcha a la que a menudo se da crédito por presionar para la aprobación de la Ley de Derechos de Voto de 1965, cuando manifestantes no violentos, incluido el fallecido congresista John Lewis, que pedían el derecho al voto, fueron brutalmente agredidos por los patrulleros estatales de Alabama en Selma, Alabama, en 1965. Dos semanas después, el entonces presidente Lyndon B. Johnson envió tropas de la Guardia Nacional para escoltar a miles de manifestantes a lo largo de la marcha de 81 kilómetros hasta el Capitolio estatal. La decisión de Johnson contravenía al entonces gobernador George Wallace, quien apoyaba firmemente la segregación. ___ Riddle es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco cubiertos. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.