Envíos de cebada de Rusia a Egipto alcanzan máximo histórico este año, dice agencia de exportación

MOSCÚ, 26 nov (Reuters) - Rusia envió un volumen récord de cebada a Egipto entre enero y octubre de este año, más de 32.000 toneladas, informó el miércoles la agencia estatal rusa de exportaciones agrícolas Agroexport.

La mayor parte de los envíos, por un valor total de casi US$8 millones, tuvo lugar en octubre.

Fue el mayor volumen jamás registrado de exportaciones de cebada a Egipto, uno de los mayores importadores de trigo ruso, según la agencia de exportación.

El último envío importante se realizó en 2019, cuando el valor de exportación fue de poco más de US$1,1 millones. También se enviaron pequeños lotes en 2023.

Las exportaciones totales de cebada de Rusia superaron los 3 millones de toneladas en los primeros 10 meses de 2025, dijo Agroexport. Los mayores importadores de cebada rusa son Irán, Arabia Saudita y China.

Rusia espera una cosecha de cebada en 2025 superior a la del año anterior. Según las previsiones de IKAR, será de 19,2 millones de toneladas, frente a los 16,7 millones de toneladas de 2024. (Reporte de Olga Popova; Editado en Español por Ricardo Figueroa)