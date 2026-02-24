Envíos limitados y fortaleza del rublo respaldan los precios de exportación del trigo ruso

MOSCÚ, 24 feb (Reuters) - Los envíos limitados y la fortaleza del rublo respaldaron los precios de exportación del trigo ruso la semana pasada, que se acercaron a los de sus competidores del Mar Negro, dijeron analistas.

El precio del trigo ruso con un contenido proteico del 12,5% para entrega franco a bordo a finales de marzo era de 233 dólares por tonelada métrica a finales de la semana pasada, sin cambios respecto a la semana anterior, según Dmitry Rylko, director de la consultora IKAR.

Los problemas climáticos que han afectado a la nueva cosecha en Francia y Estados Unidos podrían seguir respaldando los precios, añadió.

La situación de los envíos desde los puertos rusos sigue siendo difícil, según Rylko, ya que el tiempo tormentoso continúa en el mar Negro y el hielo impide el paso de los barcos por los mares Caspio y Báltico.

Sin embargo, en el mar de Azov, dijo que los convoyes de barcos han comenzado a pasar a pesar de que está cubierto de hielo.

Los altos precios rusos han hecho que algunos importadores hayan estado comprando cereales enviados a Constanza, en Rumania, y a Varna y Burgas, en Bulgaria, en lugar de a los puertos rusos, debido a la ventaja en el flete, según afirmó la agencia Sovecon en una nota semanal.

Estimó el precio del trigo ruso con un 12,5% de proteína entre 232 y 236 dólares por tonelada FOB, en comparación con los 231-235 dólares de finales de la semana anterior. Su estimación para las exportaciones de trigo en febrero es de 3,3 millones de toneladas.

IKAR ha pronosticado unas exportaciones de trigo de entre 3,1 y 3,2 millones de toneladas para el mes, mientras que la empresa ferroviaria Rusagrotrans ha indicado que se han enviado casi 1,8 millones de toneladas de trigo para la exportación entre el 1 y el 16 de febrero.

Las regiones del sur de Rusia se están preparando para la campaña de siembra de primavera, que está prevista que comience en marzo.

(Reportaje de Olga Popova; Editado en español por Juana Casas)