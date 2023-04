Enzo Fernández: "Modric y Kroos son una gran inspiración para todos los chicos"

El centrocampista argentino del Chelsea FC, Enzo Fernández, dejó claro que saben de la historia del Real Madrid, su rival este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y que cuenta con "jugadores de gran jerarquía" como Luka Modric y Toni Kroos, con los que batallará en el mediocampo y a los que considera "una gran inspiración".

"Sabemos que el Real Madrid es un club histórico, con jugadores de gran jerarquía, pero confiamos en nuestro trabajo. Modric y Kroos son de gran jerarquía, lo han ganado todo en el Real Madrid y son una gran inspiración para todos los chicos", confesó Fernández en rueda de prensa en el Santiago Bernabéu.

El campeón del mundo dejó claro que "no" tienen "miedo" al poderío ofensivo madridista. "Respeto, sí. Trataremos de restarlo con nuestros defensores, hacer un gran trabajo defensivo y llevar a cabo el partido de la mejor manera para definir en Stamford Bridge", advirtió.

"El Chelsea del 2012 es un gran ejemplo para nosotros y mañana daremos lo mejor para representar al club igual de bien", añadió el sudamericano en referencia al equipo que ganó la Champions en una situación también adversa.

En este sentido, recalcó que "siempre hay momentos adversos en el fútbol" y que él lo pudo ver en el pasado Mundial. "Los partidos en Catar me dejaron mucho aprendizaje, que hay que ser fuertes, mantener la cabeza firme y mirar para adelante", aseveró.

"Trato de no tener presión, sino de disfrutar cada partido. En estos partidos de fase definitiva para mí no hay presión, trato de disfrutarlos", recalcó Enzo Fernández, que no olvida "la historia que tiene el Bernabéu". "Estoy muy feliz de jugar 'acá', es muy especial y me trae buenos recuerdos. Presión no tengo, voy a disfrutar el partido, creo que no tengo que demostrar nada a nadie", añadió el argentino.

Sobre la llegada de Frank Lampard, el centrocampista no escondió que "dentro de la temporada, un cambio de entrenador no es nada fácil para un grupo". "Pero el grupo está fuerte, unido y sabemos lo que significa la Champions. Estamos mentalmente fuertes para afrontar el partido", aseguró.

"Todavía no siento que haya llegado a mi nivel 'top' en el Chelsea. Llevo poco tiempo, es otra ciudad y otra vida. Junto a mi familia, no es nada fácil adaptarse a un país nuevo, pero hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible para dar lo mejor de mí en el campo. Siempre soñé en ser un líder en el vestuario, ser un ejemplo y ayudar a mis compañeros, etc. Que me hayan definido así a tan temprana edad es un orgullo", sentenció el futbolista.

Europa Press