EOI inaugura con éxito programas pioneros para pymes y sectores estratégicos

MADRID, 3 Oct. (Europa Press)

La Escuela de Organización Industrial (EOI), junto a la Fundación ICO, ha puesto en marcha la primera edición del curso “Finanzas para Directivos de Pequeñas Empresas”, que ha despertado un notable interés entre los directivos de pymes de toda España. El programa reúne a alumnos de sectores muy diversos, con un objetivo común: fortalecer y hacer crecer sus pymes tomando decisiones financieras clave. Con 34 horas de formación, 60 horas de mentoría personalizada y módulos presenciales y online, los participantes profundizan en finanzas operativas, presupuestos, fiscalidad y financiación, reforzando la estabilidad y el crecimiento de sus empresas.

Paralelamente, EOI sigue innovando con formación pionera en sectores estratégicos y en expansión, con inauguración de la segunda Edición del Programa Ejecutivo en Tecnologías y Mercados de Almacenamiento Energético, y como novedad este curso académico, con la puesta en marcha de primera Edición del Programa Ejecutivo en Biometano, desarrollado junto a la Asociación Española del Gas (Sedigas). Ambos programas están diseñados para preparar a profesionales capaces de liderar proyectos innovadores en energías renovables y sostenibilidad, sectores que crecen rápidamente y requieren cada vez más expertos cualificados.

Entre las cifras que reflejan la oportunidad: España cuenta con más de 20.000 MW de proyectos de almacenamiento energético, consolidándose como un referente europeo en esta tecnología; y el potencial de producción de biometano alcanza los 163 TWh/año, suficiente para cubrir aproximadamente el 45% de la demanda nacional de gas natural, destacando la necesidad de formar profesionales especializados en este recurso renovable.

Además, la Escuela de Negocios continua con su ciclo de formación abierta e invita a los profesionales que quieran seguir formándose a participar en el webinar: “Sostenibilidad: ¿Un deber que cumplir o una palanca de innovación y éxito?” el próximo martes 7 de octubre a las 19:00h. Una propuesta donde se analizará cómo la innovación sostenible puede impulsar el desarrollo empresarial.

EOI consolida así su posición como líder en formación ejecutiva pionera, ofreciendo programas que preparan a pymes y profesionales para aprovechar oportunidades en sectores emergentes y en crecimiento.