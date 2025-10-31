EOI y Sieca firman un acuerdo para el intercambio de conocimiento entre la Unión Europea y Centroamérica

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) han firmado un acuerdo para promover el intercambio de conocimientos sobre la experiencia de la Unión Europea en planificación multimodal de sistemas de transporte y el desarrollo de programas de capacitación especializados. En concreto, el acuerdo está financiado con recursos del Fondo España-SICA (FES) y gestionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y tiene el objetivo de avanzar desde una planificación unimodal hacia una visión integrada y multimodal del transporte, ya que toma como referencia las políticas europeas de cohesión territorial y desarrollo sostenible.

Asimismo, el director general de EOI, Diego Crescente, y el director ejecutivo de Sieca, Mario Rodolfo Salazar Escobar, han firmado la alianza en un acto que, según ambas entidades, consolida la cooperación entre ambas instituciones y refuerza los vínculos entre Europa y Centroamérica en materia de movilidad y logística sostenible.

Además, la iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos por los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), tras la LVII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 27 de junio de 2023 en Placencia, Belice. De hecho, los líderes regionales refrendaron el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035 (PM2035), una hoja de ruta que busca transformar el transporte en la región mediante la implementación de 11 corredores logísticos estratégicos y 374 proyectos e iniciativas con el fin de mejorar la competitividad y la conectividad multimodal.

A su vez, el acuerdo supone la organización de un programa de intercambio técnico sobre planificación multimodal de transporte, un programa de capacitación para funcionarios centroamericanos y una visita técnica a España para estos funcionarios.