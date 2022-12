Epic Games comienza a apagar los servidores 'online' de algunos de sus videojuegos más antiguos

Epic Games ha comenzado a apagar los servidores en línea de algunos de sus títulos más antiguos, un movimiento con el que espera seguir potenciando sus servicios multiplataforma gratuitos Epic Online Services.

La compañía ha insistido en que "la mayoría de los títulos se podrán reproducir sin conexión", pero que otros dejarán de estar disponibles por completo a partir del próximo 24 de enero. Es el caso de Unreal Tournament (Alpha), Rock Band Blitz, Rock Band Companion y SingSpace.

Si bien no será hasta entonces cuando se cerrarán estos servidores, la compañía ha subrayado que ya ha comenzado a eliminar los títulos afectados y a desactivar el soporte para hacer compras DLC dentro del juego.

Lo ha hecho con el fin de enfocarse en Epic online Services, que ofrece "un sistema unificado de amigos, funciones de chat de voz, controles parentales y funciones de verificación parental", según ha explicado en un comunicado.

Otros videojuegos presentan ciertas particularidades en este proceso de desconexión. Por ejemplo, Hatoful Boyfriend y HatofulBoyfriend: Holiday Star ya no cuentan con su versión para Mac y Linux para su descarga. No obstante, los usuarios que ya los hayan adquirido, podrán seguir jugando a ellos.

El servidor de Battle Breakers, por su parte, dejará de estar disponible el próximo 30 de diciembre. En este caso, Epic Games ha indicado que reembolsará automáticamente todas las compras realizadas a través de pago directo en los 180 días previos al anuncio de este cierre.

Por otra parte, Epic Games ha indicado que todos los servicios 'online' de una serie de videojuegos quedarán deshabilitados a partir del 24 de enero, pero que los jugadores podrán continuar jugando sin conexión bien en modo individual o bien multijugador local.

Es el caso de 1000 Tiny Claws, Green Day: Rock Band, Monsters (Probably) Stole My Princess, The Beatles: Rock Band, Unreal Gold, Unreal II: The Awakening, Unreal Tournament 2003/2004/3 y Game of the Year Edition, entre otros.

Europa Press