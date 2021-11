Epic Games cree que deben detenerse las prácticas de 'software' de Apple y Google

Epic Games, la desarrolladora del videojuego Fortnite que mantiene actualmente litigios judiciales con Apple y Google, a quienes acusa de prácticas anticompetitivas en sus plataformas de 'software' App Store y Google Play, y ha manifestado que la actual estrategia de Apple "debe detenerse" y que la postura de Google es una "locura".

Así lo ha afirmado el CEO de Epic Games, Tim Sweeney, en una conferencia de prensa celebrada en Seúl (Corea del Sur) y recogida por Bloomberg, después de que el país asiático en septiembre aprobara una ley para obligar a compañías como Apple y Google a abrir a terceros los pagos en sus ecosistemas móviles.

"Apple encierra a 1.000 millones de usuarios en una tienda de aplicaciones y un procesador de pagos" de su propiedad, y con los que obtienen comisiones que van de 30 al 15 por ciento, ha denunciado Sweeney.

El ejecutivo de Epic Games ha afirmado también que aunque Apple respeta las leyes de otros países, "está ignorando las leyes aprobadas por la democracia de Corea del Sur". "Apple debe ser detenida", ha llegado a asegurar.

Sweeney también criticó a Google por las comisiones a las aplicaciones en su plataforma Google Play Store, que ha definido como una "locura" porque en muchas ocasiones Google no es quien procesa los pagos. Esta plataforma también cobra actualmente comisiones del 30 al 15 por ciento, pero desde 2022 pasará a ser del 15 por ciento en todos los casos.

El ejecutivo de la desarrolladora de Fortnite ha celebrado las medidas tomadas por Corea del Sur. "Estoy muy orgulloso de enfrentarme a estos monopolios con vosotros", ha explicado Sweeney, que se ha descrito a sí mismo como coreano.

Google ha respondido a estas acusaciones. Un portavoz de la compañía se ha defendido en declaraciones a Bloomberg afirmando que las tasas de Google Play "nunca han sido simplemente por el procesamiento de pagos".

"Es por cómo proporcionamos Android y Google Play de forma gratuita e invertimos en los numerosos servicios de distribución, desarrollo y seguridad que ayudan a los desarrolladores y consumidores en Corea del Sur y en todo el mundo", ha apostillado Google.

Por su parte, Sweeney ha afirmado que las prácticas de Google y Apple van en contra de los principios de la fundación de Internet, y que "sus políticas son tan restrictivas que si la Red se hubiese inventado después del 'smartphone', Apple y Google habrían bloqueado todos los navegadores en sus plataformas".

El ejecutivo ha reconocido el derecho de Apple y Google a obtener beneficios, pero no más allá de su sector del mercado. "Es fundamental que la aplicación de las leyes antimonopolio no permita que un monopolista en un mercado use su control de ese mercado para imponer control sobre mercados no relacionados", ha concluido.