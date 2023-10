Psyonix ha anunciado que a partir del 5 de diciembre de este año eliminará la función de intercambiar artículos entre jugadores en el videojuego Rocket League para "alinearse con las políticas de tienda de artículos" de Epic Games.

Dentro de Rocket League, el videojuego multijugador que combina coches con fútbol creado por Psyonix, los usuarios pueden obtener distintos objetos como, por ejemplo, artículos cosméticos --un elemento de personalización para los jugadores-- de múltiples formas.

En este sentido, además de a través de la compra en la tienda oficial del videojuego, los usuarios recurren habitualmente al intercambio de artículos entre jugadores para conseguir los objetos deseados. Se trata de una característica muy utilizada ya que permite a los usuarios obtener objetos de forma gratuita.

Sin embargo, la desarrolladora de videojuegos estadounidense ha anunciado que el próximo martes 5 de diciembre de 2023 la función de intercambiar objetos dejará de estar disponible para los jugadores.

Según ha explicado el equipo de Psyonix en un comunicado en su web, la decisión pretenderse alinearse con "el enfoque general" de Epic Games en relación a los objetos cosméticos de los videojuegos, así como con las políticas de tienda de artículos.

En concreto, la política de tienda de artículos detalla que los objetos "no son intercambiables, transferibles ni vendibles". Además, esta decisión "abre planes futuros" para que algunos vehículos de Rocket League se expandan a otros juegos de Epic "con el tiempo".

Por todo ello, después de la fecha marcada, "no habrá forma de intercambiar artículos con ningún jugador ni entre cuentas" y, en cuanto a los sitios web o servidores que anuncian servicios de intercambio, los responsables del juego ha asegurado que "son fraudulentos y no tienen conexión con Psyonix ni Epic Games".

No obstante, la desarrolladora también ha compartido que el sistema de intercambio de artículos principales, artículos de torneo y planos, seguirá estando disponible para intercambiar artículos elegibles duplicados o no deseados en Rocket League. Este sistema permitirá recibir un nuevo artículo aleatorio "de mayor rareza", por lo que el intercambio se llevará a cabo con el propio videojuego y no entre jugadores.

Finalmente, Psyonix también ha aclarado que no se perderán los artículos que hayan sido intercambiados antes de la fecha en la que se eliminará la función.